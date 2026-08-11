Un lagarto de un metro aparece en una calle de Corea del Sur

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Un lagarto de un metro aparece en una calle de Corea del Sur

En Corea del Sur, un simple paseo se convirtió inesperadamente en un hecho insólito. En una zona residencial, apareció un enorme lagarto de casi un metro de longitud , dejando atónitos a muchos vecinos.

El gran reptil fue visto cerca de un sendero peatonal. Las personas que lo descubrieron por casualidad quedaron sorprendidas por su imponente tamaño y se apresuraron a grabar la escena.

La aparición del lagarto pronto generó debate en las redes sociales. Los usuarios se preguntan de dónde salió y cómo llegó hasta una zona residencial.

Su longitud, muy superior a la de los lagartos que suelen encontrarse en los hogares, llamó especialmente la atención. Por ello, el suceso despertó gran interés tanto entre los residentes como entre los internautas.

Corea del Sur
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Kamola Shuhratova
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