Gran victoria del Paxtakor: goleó al Al Hussein y se clasificó a la Champions Asiática Élite

El Paxtakor de Taskent logró una contundente y convincente victoria ante el conjunto jordano Al Hussein en el decisivo partido de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de la AFC Élite. En Taskent, los «Leones» marcaron tres goles sin respuesta y se clasificaron para la fase principal del torneo de clubes más prestigioso de Asia, la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Con esta victoria, el Paxtakor puso fin a la racha «invicta» de los jordanos contra los clubes uzbekos y regaló una auténtica fiesta a sus aficionados.

Doblete de Hamdamov y gol de Resan

El partido comenzó con ataques activos e intensos del equipo local. Ya en el minuto 8, Dostonbek Hamdamov aprovechó un error de la defensa rival para abrir el marcador: 1-0.

El Paxtakor, que controlaba por completo el juego, amplió la diferencia en el minuto 30. El propio Dostonbek Hamdamov volvió a demostrar su gran calidad, firmó su doblete y consolidó la superioridad del equipo de Taskent.

La segunda parte también comenzó bajo el dominio de los «Leones». En el minuto 52, el centrocampista iraquí Bashar Resan batió con precisión la portería rival y estableció el resultado definitivo del partido: 3-0.

El Paxtakor ya está en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC Élite

Esta victoria tiene una enorme importancia estratégica para el Paxtakor. En la Liga de Campeones de la AFC Élite, que desde esta temporada se disputa con un nuevo formato y reúne a los mejores clubes de Asia, serán los «Leones» quienes defiendan el honor de Uzbekistán.

El entrenador y los futbolistas mostraron disciplina táctica y una excelente preparación física durante todo el encuentro, sin dejar ninguna opción al campeón jordano.

Acta del partido

Liga de Campeones de la AFC Élite — Ronda preliminar

Paxtakor (Uzbekistán) – Al Hussein (Jordania) — 3-0

Goles: Dostonbek Hamdamov (8, 30), Bashar Resan (52).

Alineación del Paxtakor: 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (7. Hojiakbar Alijonov, 46), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (11. Hojimat Erkinov, 68), 21. Bashar Resan (77. Oybek Bozorov, 68), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 29. Ayman Hussayn (Stefan Chinedu, 76), 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov.

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