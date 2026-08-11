Roskosmos y Yandeks Pogoda retransmitirán el eclipse solar en directo

El próximo año podrá observarse uno de los fenómenos naturales más raros y fascinantes: un eclipse solar total. Se está preparando una oportunidad especial para los millones de personas que, debido a su ubicación geográfica o a unas condiciones meteorológicas desfavorables, no podrán verlo desde su región. Según informa ixbt.com, el 12 de agosto de 2026, Roskosmos y el servicio Yandeks Pogoda realizarán una retransmisión exclusiva en línea del eclipse solar desde el famoso Lakhta Center de San Petersburgo. Ixbt.com informa de ello.

Está previsto que esta excepcional retransmisión comience a las 20:00, hora de Moscú. Según los organizadores, permitirá a los habitantes de las regiones que queden fuera de la zona de visibilidad o cuyo cielo esté cubierto de nubes disfrutar de este espectáculo cósmico. Los especialistas señalan que este tipo de demostraciones en línea a gran escala desempeña un papel importante en la divulgación científica y en el fomento del interés del público por la astronomía.

Características geográficas del eclipse solar y distribución por regiones

Según los especialistas, la fase total del eclipse se desplazará a lo largo de una franja muy estrecha. Esta zona incluye el norte de Rusia, las aguas del océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte de España y una pequeña parte de Portugal. En estas regiones, la Luna cubrirá por completo el disco solar y, si el cielo está despejado, será posible observar la rara corona solar.

Al mismo tiempo, en Moscú, San Petersburgo y la mayor parte de Europa, el eclipse solo se observará de forma parcial. El grado de ocultación del Sol por la Luna dependerá de la distancia respecto a la línea de la fase total y, en algunos lugares, el fenómeno podría pasar casi inadvertido. Precisamente por eso, la retransmisión en línea permitirá superar las limitaciones geográficas y ofrecerá a todos la posibilidad de seguir el fenómeno en su totalidad.

Programa de la retransmisión en directo y participación de expertos

Los espectadores disfrutarán no solo de un paisaje impresionante, sino también de un programa científico y educativo. Durante la emisión participarán como expertos el reconocido astrofotógrafo Nikolái Vodovin y Yelena Kupriyánova, investigadora del Observatorio Astronómico Principal de la Academia de Ciencias de Rusia. Explicarán detalladamente los mecanismos de los eclipses, las particularidades del próximo fenómeno astronómico y las normas para observar el Sol de forma segura.

Se ha anunciado que se ofrecerán varias plataformas cómodas para seguir esta interesante retransmisión. Podrá verse directamente en el sitio web de Yandeks Pogoda, en su aplicación móvil y en la comunidad oficial de Roskosmos en la red social VKontakte. Después de la emisión, la grabación también se publicará en las páginas de la agencia en las redes sociales y como parte del programa Astrograf en la plataforma Kinopoisk.