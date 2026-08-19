El destino de Koopmeiners en la Juventus: un suplente de lujo y un problema de fichaje

El futuro del centrocampista neerlandés Teun Koopmeiners en la Juventus sigue siendo incierto. Incapaz de encontrar su sitio en la plantilla turinesa, el futbolista no logra hacerse con un puesto de titular y se ha convertido en uno de los casos más complicados del mercado de fichajes. Según GOAL.com, la directiva está encontrando serias dificultades para vender al jugador. Al respecto, Goal.com informa .

La aventura de Teun Koopmeiners en la Juventus comenzó de forma tan complicada como la temporada en cuyo final podría terminar. El Mundial tampoco pudo cambiar para mejor la situación del centrocampista, nacido en 1998. El jugador disputó partidos con los Países Bajos contra Japón, Suecia, Túnez y Marruecos, pero no ofreció un rendimiento destacado. Su penalti convertido en el partido de dieciseisavos de final contra Marruecos fue su único momento brillante. Sin embargo, no evitó la eliminación de su selección del torneo ni aumentó el valor del futbolista en el mercado de fichajes.

A su regreso a Turín, Koopmeiners volvió a la situación que atravesaba al final de la temporada 2025-2026. Para el entrenador Luciano Spalletti, no es un titular indiscutible en el once ideal. La temporada pasada, el técnico intentó cambiar su posición y lo probó tanto como defensa central como en el centro del campo defensivo. Sin embargo, estos intentos no dieron el resultado esperado y el neerlandés acabó con el estatus de «suplente de lujo».

Obstáculos financieros y dificultades en el mercado de fichajes

Cabe recordar que el jugador fue comprado en 2024 por 54,7 millones de euros, una cifra que ascendía a 61 millones con las bonificaciones. Se trata de uno de los fichajes más caros de la historia del club, pero actualmente se admite que no ha dado el rendimiento esperado. Los partidos amistosos de verano de la Juventus también confirmaron que Koopmeiners no es titular.

Los directores generales del club, Giovanni Carnevali y Frédéric Massara, intentan vender al futbolista. Sin embargo, para evitar pérdidas económicas, el conjunto turinés necesita recuperar al menos 32,9 millones de euros. Su valor de traspaso y su salario anual de 4,5 millones de euros asustan a los posibles compradores. Las negociaciones con la Roma y el Bolonia ya habían fracasado, mientras que el interés procedente de Turquía y Arabia Saudí tampoco pasó a una fase seria.

El posible escenario de la salida de Koopmeiners

En las circunstancias actuales, solo una cesión podría desbloquear esta complicada situación. Si la Juventus acepta ceder al jugador, el mercado de fichajes podría reactivarse.

La venta de Koopmeiners podría ser un paso decisivo para que el club termine de formar su centro del campo. En concreto, se estudia utilizar los recursos económicos liberados por su salida para fichar a Franck Kessié. La directiva turinesa afrontará decisiones difíciles en las últimas semanas del mercado de fichajes.