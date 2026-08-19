Napoli busca un nuevo delantero: Gabriel Jesus y otros candidatos

El club italiano Napoli continúa intensificando la búsqueda de un nuevo delantero centro para reforzar su línea ofensiva. El entrenador Massimiliano Allegri quiere contar con un delantero centro competitivo en la plantilla, y la directiva ha recibido esa misión. Tras la venta de Romelu Lukaku al Fenerbahçe, el equipo napolitano busca un jugador capaz de competir por el puesto de nueve titular o convertirse en su socio ideal. Goal.com informa de ello.

Según informa Goal.com, las próximas dos semanas del mercado de fichajes serán decisivas para el director deportivo Giovanni Manna. Como el club no puede realizar una gran inversión, se estudian cesiones o acuerdos con opción de compra y condiciones económicas favorables. También está prevista la venta de algunos futbolistas para mantener el equilibrio financiero de la plantilla y obtener fondos para los fichajes.

El mercado de fichajes y los principales candidatos

Entre los jugadores que interesan al club napolitano hay varios nombres conocidos que militan en la Premier League inglesa. Gabriel Jesus , dispuesto a dejar el Arsenal debido a un cambio en los planes del club, es uno de los principales objetivos. El delantero brasileño gusta mucho a Massimiliano Allegri. Napoli ya ha negociado con el club londinense sobre el importe del traspaso y la estructura de la operación, aunque el jugador no considera prioritario trasladarse a Italia y quiere estudiar detenidamente las demás ofertas que pueda recibir hasta el cierre del mercado.

También se estudian otras opciones de Inglaterra y de distintos campeonatos. Joshua Zirkzee, cuya salida del Manchester United se espera, tampoco ha pasado desapercibido para Napoli. Giovanni Manna se ha puesto en contacto con los representantes del jugador y con la directiva del Manchester United, aunque por ahora todo se limita a una consulta inicial. Su salario anual, cercano a los 3,5 millones de euros, podría ser el principal obstáculo. Además, el club analiza otros perfiles para la delantera.

Cambios en la plantilla y planes financieros

Nicolas Jackson, que regresó del Chelsea y no se quedó definitivamente en el Bayern de Múnich, también figura en la lista de delanteros de Napoli. Asimismo, el nombre de Liam Delap fue ofrecido a través del Chelsea, pero se determinó que este delantero nacido en 2003, de gran potencia física, no encaja con las necesidades de los Azzurri.

Los ingresos procedentes de los traspasos serán fundamentales para cumplir los deseos del entrenador y completar la plantilla. En concreto:

Lorenzo Lucca, que regresó tras finalizar su cesión en el Nottingham Forest, despierta el interés de la Fiorentina y el Genoa, y se espera su salida.

Noa Lang, que no fue comprado definitivamente por el Galatasaray, también podría ser puesto en venta. Hay clubes interesados de Países Bajos e Inglaterra.

El Ajax también está interesado en el fichaje del internacional neerlandés.

La directiva de Napoli planea resolver positivamente estos asuntos en las próximas semanas y poner al delantero necesario a disposición del entrenador.