Cristiano Ronaldo podría visitar Uzbekistán en noviembre

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Cristiano Ronaldo podría visitar Uzbekistán en noviembre

Una noticia que alegrará a los aficionados al fútbol: el legendario futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría visitar Uzbekistán en noviembre de este año.

Ya se dio a conocer el calendario de la fase Élite de la Liga de Campeones de Asia 2026/27. Según este, el club de Taskent Pakhtakor recibiría el 2 de noviembre, como local, al equipo saudí Al-Nassr donde juega Cristiano Ronaldo.

Si Ronaldo disputa el partido, podría tratarse de su primera visita a Uzbekistán. La estrella portuguesa continúa actualmente su carrera en Al-Nassr.

A los aficionados uzbekos al fútbol también les espera otro gran encuentro. El club de Ferganá, Neftchi tiene previsto recibir el 23 de noviembre al club saudí Al-Hilal . En este duelo, los aficionados podrían tener la oportunidad de ver a Karim Benzema, una de las estrellas del fútbol mundial.

Retratos juntos de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Así, en noviembre, en Uzbekistán, se espera un gran interés por estos dos importantes partidos con la participación de estrellas del fútbol mundial.

Entonces, ¿Cristiano Ronaldo viajará a Taskent y jugará contra Pakhtakor?

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