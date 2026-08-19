Una noticia que alegrará a los aficionados al fútbol: el legendario futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría visitar Uzbekistán en noviembre de este año.

Ya se dio a conocer el calendario de la fase Élite de la Liga de Campeones de Asia 2026/27. Según este, el club de Taskent Pakhtakor recibiría el 2 de noviembre, como local, al equipo saudí Al-Nassr donde juega Cristiano Ronaldo.

Si Ronaldo disputa el partido, podría tratarse de su primera visita a Uzbekistán. La estrella portuguesa continúa actualmente su carrera en Al-Nassr.

A los aficionados uzbekos al fútbol también les espera otro gran encuentro. El club de Ferganá, Neftchi tiene previsto recibir el 23 de noviembre al club saudí Al-Hilal . En este duelo, los aficionados podrían tener la oportunidad de ver a Karim Benzema, una de las estrellas del fútbol mundial.

Así, en noviembre, en Uzbekistán, se espera un gran interés por estos dos importantes partidos con la participación de estrellas del fútbol mundial.

Entonces, ¿Cristiano Ronaldo viajará a Taskent y jugará contra Pakhtakor?