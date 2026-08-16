Una mujer que gana 3.000 dólares al mes revendiendo objetos de la basura se convierte en el centro de atención

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Una mujer que gana 3.000 dólares al mes revendiendo objetos de la basura se convierte en el centro de atención

Tiffany Sherry, de 32 años, vive en Texas, Estados Unidos. Se gana la vida recogiendo y revendiendo objetos que otros han tirado. Esta inusual actividad le reporta miles de dólares al mes.

Inspirada por un video que vio en internet en 2017, Sherry comenzó a recoger objetos que tiendas y distintos negocios habían desechado, aunque todavía podían utilizarse.

Entre los residuos, recoge:

cosméticos;

aparatos electrónicos;

artículos para el hogar;

diversos productos de uso diario

que clasifica y vuelve a vender.

Según ella, muchos objetos desechados en realidad todavía se pueden utilizar.

Cuando sus ingresos se volvieron regulares, Sherry dejó su trabajo principal y comenzó a dedicarse por completo a esta actividad. Vende los objetos que encuentra en ventas de garaje y plataformas de compraventa de segunda mano.

Sherry, creadora de contenido bajo el nombre «Dumpster Diving Mama», tiene cerca de 2 millones de seguidores en TikTok y más de 400.000 en Instagram.

Según explica, muchos objetos que se tiran pueden tener una nueva vida. De este modo, reduce los residuos y crea su propia fuente de ingresos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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