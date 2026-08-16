Caso extremadamente raro en Turquía: una mujer con dos úteros da a luz a dos hijos al mismo tiempo

En Trabzon, Turquía, se registró uno de los casos más inusuales de la medicina. Una mujer con dos úteros quedó embarazada simultáneamente en ambos y dio a luz a dos hijos.

El embarazo se produjo mediante fecundación artificial

Según los datos disponibles, el embarazo se produjo mediante fecundación artificial. Los especialistas consideran este caso el tercero registrado en el mundo con ayuda de este método.

Lo más sorprendente es que el embarazo se desarrolló simultáneamente en ambos úteros.

¿Qué es tener dos úteros?

Tener dos úteros es una anomalía anatómica extremadamente rara en la que una mujer nace con dos úteros separados.

Por lo general, esta condición ya se considera inusual. Que se produzca un embarazo simultáneo en ambos úteros es aún más extraordinario.

Por este motivo, este caso ocurrido en Trabzon despertó un interés especial en el mundo médico.