Una nariz para cada situación: la insólita historia de una británica

La británica Jane Hardman perdió la nariz en 2017 debido a una rara enfermedad autoinmune. Hoy tiene más de 10 prótesis nasales diferentes.

¿Por qué necesita tantas prótesis?

Jane utiliza prótesis adaptadas a distintas situaciones. Elige cada una según su aspecto, comodidad y el contexto concreto.

Jane no oculta su experiencia; al contrario, la comparte abiertamente en las redes sociales.

Su objetivo: informar

Publica regularmente sobre su trayectoria y trata de concienciar al público sobre las enfermedades raras y los problemas que afrontan las personas que han perdido partes del rostro.

La historia de Jane demuestra que, aunque los cambios en la apariencia afectan a la vida, la relación con uno mismo y el lugar en la sociedad, no impiden vivir plenamente.