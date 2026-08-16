El Bayern de Múnich podría aceptar una cesión por João Palhinha

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, indicó que no se opondría a la salida de João Palhinha a préstamo antes del cierre del mercado de fichajes de verano. El futuro del centrocampista portugués de 31 años es incierto en el gigante alemán, mientras varios clubes de la Premier League muestran un gran interés. Según Goal.com, la directiva muniquesa planeaba inicialmente vender al futbolista de forma definitiva, pero ahora está dispuesta a considerar otras opciones. Según Goal.com informa .

Según Max Eberl, el club no descarta ningún tipo de acuerdo y las negociaciones podrían concluir con éxito si las condiciones económicas son aceptables para todas las partes. «Actualmente existen varias posibilidades. Si alguien dice que está dispuesto a pagar una cantidad elevada por la cesión, tendremos que aceptarlo», señaló el director deportivo del Bayern de Múnich.

Las negociaciones con el Aston Villa se estancan

El Aston Villa se situó inicialmente como el principal candidato en la carrera por el fichaje y mantuvo negociaciones oficiales con los campeones de la Bundesliga . Sin embargo, las conversaciones se toparon con algunos problemas y actualmente están estancadas. Max Eberl confirmó el viernes que representantes del Aston Villa se habían puesto en contacto por el jugador, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo.

El fracaso de las negociaciones con el equipo de Unai Emery brinda una oportunidad a otros clubes del campeonato inglés. En particular, el Newcastle United ha intensificado sus esfuerzos para incorporar al experimentado centrocampista. Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Matías Jaissle, el Newcastle busca reforzar la plantilla y cubrir las bajas en el centro del campo.

Newcastle United y las perspectivas del fichaje

Según se informa, los Tynesiders se preparan para ofrecer al jugador un contrato de tres años con el fin de aprovechar su experiencia. Mientras el Aston Villa se centraba principalmente en una cesión, el Newcastle trabaja en una oferta más atractiva que podría satisfacer las exigencias del Bayern de Múnich. La capacidad financiera y la determinación del club podrían darle ventaja en este asunto.

A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, aumenta la presión para alcanzar una decisión aceptable para todas las partes. El club muniqués intenta mantener el equilibrio entre una elevada cantidad de traspaso y la situación actual del jugador en el equipo. João Palhinha quiere encontrar un nuevo destino en el que pueda ser una pieza clave.