Anthony Gordon debutará con el FC Barcelona

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Anthony Gordon debutará con el FC Barcelona

Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, la atención de los aficionados del FC Barcelona se centra en Anthony Gordon, mientras el club intenta resolver temporalmente sus problemas en ataque. Según informa Goal.com, se espera que el internacional inglés dispute sus primeros minutos con el conjunto catalán el domingo, en un amistoso contra el Basilea. La ausencia de un verdadero delantero centro en el equipo de Hansi Flick ha convertido este fichaje en una solución temporal de gran importancia. Goal.com informa de que.

La directiva del club catalán había acordado con el Newcastle el fichaje de Gordon a finales del pasado mes de mayo, incluso antes de la apertura oficial del mercado. El coste total de la operación incluye 70 millones de euros fijos y 10 millones de euros en variables. Está previsto que el jugador participe contra el Basilea en el estadio St. Jakob-Park, en Suiza.

Los partidos de la Champions League que propiciaron el fichaje

El talento del internacional inglés causó una impresión muy positiva tanto en el cuerpo técnico como en la dirección del club catalán. Los tres enfrentamientos disputados la pasada temporada en la Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona convencieron al entrenador Hansi Flick y al director deportivo de la necesidad de este fichaje. En particular, durante los últimos minutos del primer partido, Gordon actuó como un claro delantero centro y marcó el único gol de su equipo, en un encuentro que terminó con victoria azulgrana por 2-1.

Después, Anthony se quedó fuera del once inicial en la ida de los octavos de final disputada en St James’ Park debido a unas molestias. Sin embargo, entró al campo en el minuto 21 de la segunda parte. En la vuelta, celebrada en el Spotify Camp Nou, volvió a ocupar la posición de delantero centro y fue testigo de la potencia ofensiva del FC Barcelona. Los azulgranas marcaron siete goles sin respuesta, sentenciaron la eliminatoria y Gordon fue sustituido en el minuto 81.

Los planes de Hansi Flick y un nuevo desafío

La actual escasez de delanteros centros obliga a Hansi Flick a tomar decisiones de urgencia. Se espera que la capacidad de Anthony Gordon para rendir en distintas situaciones y adaptarse al estilo de juego del equipo sea útil para el cuerpo técnico. El partido contra el Basilea será la primera prueba oficial del jugador con su nuevo equipo.

Aficionados y expertos siguen con atención los primeros pasos de la nueva incorporación en competición. Si Gordon responde a la confianza de su entrenador, este fichaje será sin duda, aunque sea temporalmente, una solución adecuada para los problemas ofensivos del club catalán.

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