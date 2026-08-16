Mackenzie Dern derrota a Robertson y defiende el cinturón de la UFC

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Mackenzie Dern derrota a Robertson y defiende el cinturón de la UFC

El prestigioso torneo numerado celebrado en Filadelfia, Estados Unidos, UFC 330 también fue escenario de un combate por el título femenino. En el segundo combate estelar de la noche, la campeona vigente del peso paja, la estadounidense Mackenzie Dern subió al octágono para defender su título.

Su rival fue la peligrosa retadora canadiense Jillian Robertson que ocupaba el quinto puesto del ranking de la división.

Combate completo de cinco asaltos y decisión de los jueces

El duelo, marcado por la resistencia activa de la retadora y un intenso trabajo en el suelo, llegó hasta el final:

  • Una batalla sin tregua: El combate por el título duró los 25 minutos completos, repartidos en cinco asaltos, y ambas deportistas demostraron una gran preparación física y maestría táctica;

  • El dominio de Dern: Durante el combate, Mackenzie Dern impuso su superioridad ante los jueces gracias a sus golpes precisos y su actividad en el suelo;

  • La victoria: Al finalizar el combate, los jueces otorgaron la victoria por puntos a la campeona vigente Mackenzie Dern, que retuvo el cinturón;

Un paso importante en el camino hacia el título

Mackenzie Dern continúa con una importante racha de victorias en su carrera:

  • Primera defensa: Este triunfo supuso la primera defensa exitosa del cinturón conquistado por Dern;

  • La historia de la conquista del cinturón: Cabe recordar que en octubre del año pasado, Mackenzie derrotó por decisión unánime de los jueces a la experimentada luchadora brasileña Virna Jandirobaen el combate por el cinturón vacante, convirtiéndose en la nueva campeona de la UFC.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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