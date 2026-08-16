Nashville aplasta al Inter Miami en la MLS

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Nashville aplasta al Inter Miami en la MLS

La Major League Soccer (MLS) estuvo marcada el sábado por la noche por una serie de partidos llenos de sorpresas. Según informó Goal.com, en uno de los encuentros más destacados, el Inter Miami, pese al regreso de Lionel Messi al once, sufrió una contundente derrota por 4-1 en su visita al Nashville. Este resultado refleja claramente la lucha por el liderato de la temporada y el desenlace de la carrera por el Supporters’ Shield. Goal.com informa sobre ello.

Los problemas defensivos del Inter Miami y el dominio del Nashville

Aunque cuenta con estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro, el Inter Miami no siempre ha sido el equipo más completo de la liga. El partido del sábado dejó precisamente al descubierto esas debilidades. Por su parte, el Nashville volvió a demostrar que es un equipo muy disciplinado, físicamente fuerte y perfectamente organizado sobre el terreno de juego.

El encuentro llamó la atención como un duelo entre el equipo más equilibrado de la Conferencia Este y un club apoyado en sus estrellas. Desde el primer minuto, el conjunto local mostró un fútbol ofensivo y ambicioso, sin temor a su rival. El Nashville aprovechó a la perfección sus ocasiones y goleó 4-1 al equipo de estrellas de Florida.

El principal candidato al Supporters’ Shield

Según la fuente, si el Nashville no hubiera dado descanso a algunos titulares en los últimos minutos y no hubiera bajado ligeramente el ritmo, la diferencia podría haber sido aún mayor. Tras esta victoria, el equipo se convirtió en el principal candidato a conquistar el gran trofeo de final de temporada, el Supporters’ Shield. Para lograrlo, solo tendrá que evitar un enorme tropiezo en las últimas jornadas.

Otros resultados destacados de la MLS

Los partidos del sábado no se limitaron al encuentro principal, sino que toda la liga estuvo marcada por giros inesperados. Varios equipos modestos que aún no conocían la victoria esta temporada volvieron a ganar por primera vez en meses. Al mismo tiempo, algunos líderes del campeonato tuvieron que conformarse con aburridos empates sin goles.

En la Conferencia Oeste, el rendimiento del Houston Dynamo está sorprendiendo especialmente a los especialistas. Considerado por muchos como un equipo de nivel medio al inicio de la temporada, ahora se ha convertido en uno de los principales candidatos al título en el Oeste y está mostrando seriamente sus aspiraciones.

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Jahongir Tursunov
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