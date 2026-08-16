¿Quién ganará la Bota de Oro en Turquía? La IA calculó cuántos goles marcará cada uno

La temporada 2026/2027 de la Süper Lig turca comenzó con un resultado inesperado. El campeón vigente, Galatasaray, empató 2-2 ante Çorum, debutante en la liga. Los dos goles del gigante de Estambul fueron obra del talentoso delantero nigeriano Victor Osimhen .

Con su elenco de estrellas, se espera que el campeonato de este año se convierta en la lucha por el título de máximo goleador más reñida e intensa de la historia.

Las estrellas europeas llegan a Turquía: una feroz competencia por la Bota de Oro

Nuestro compatriota, que la temporada pasada terminó como máximo goleador de la liga con 22 tantos, Eldor Shomurodov y el nigeriano Paul Onuachu, además de estrellas como Marco Asensio y Leroy Sané, han recibido esta temporada la compañía de algunos de los delanteros más destacados del fútbol mundial.

Ahora, en los campos turcos, Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Mason Greenwood y Leandro Trossard junto con Romelu Lukaku compiten los máximos goleadores de las grandes ligas.

Cálculos de la inteligencia artificial: ¿cuántos goles marcará cada uno?

Para poner fin a los intensos debates entre los aficionados, los expertos simularon la carrera por el título de máximo goleador mediante inteligencia artificial y algoritmos informáticos especializados.

Según los resultados del análisis, Victor Osimhen, autor de un doblete en la primera jornada, aparece como el principal favorito. La clasificación completa de las previsiones es la siguiente:

Victor Osimhen — 25 goles

Paul Onuachu — 23 goles

Dušan Vlahović — 20 goles

Romelu Lukaku — 19 goles

Mohamed Salah — 18 goles

Mason Greenwood — 16 goles

Eldor Shomurodov — 15 goles

Leandro Trossard — 13 goles

Vedat Muriqi — 13 goles

Barış Alper Yılmaz — 12 goles

Hyun-gyu Oh — 9 goles

Andreas Skov Olsen — 8 goles

La temporada y la intensa lucha entre los goleadores demostrarán hasta qué punto se cumplen estos cálculos de la inteligencia artificial y quién se lleva la Bota de Oro.

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