Sin Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence 3-0 al Al-Fateh en la primera jornada
La Saudi Pro League ha comenzado una nueva temporada. El vigente campeón, el club de Riad Al-Nassr recibió al Al-Fateh en casa en la primera jornada y logró una contundente y convincente victoria por 3-0.
Para el nuevo entrenador del equipo, Ange Postecoglou fue un debut exitoso en un partido oficial.
Tres goles y dominio absoluto sobre el terreno de juego
El conjunto local tomó la iniciativa desde los primeros minutos y generó varias ocasiones peligrosas ante la portería rival:
Abrió el marcador: En el minuto 37, Angelo abrió el marcador gracias a su actividad dentro del área (1-0);
Segundo golpe rápido: Tres minutos después, en el minuto 40, Felix amplió la ventaja y permitió que ambos equipos llegaran al descanso con un marcador favorable (2-0);
El punto final: En el minuto 73 de la segunda parte, Samu Costa marcó el tercer gol del Al-Nassr y sentenció definitivamente el partido (3-0).
Cristiano Ronaldo ¿por qué no fue incluido en la convocatoria?
Uno de los principales acontecimientos que llamó la atención de los aficionados antes del partido fue que el capitán y gran estrella del equipo, Cristiano Ronaldotampoco fue incluido en la convocatoria.
A pesar de ello, los dirigidos por Ange Postecoglou ofrecieron un juego efectivo y convincente en ausencia del delantero estrella, comenzando con éxito la defensa del título en la nueva temporada.
Saudi Pro League, 1.ª jornada
Al-Nassr — Al-Fateh — 3-0
Goles: Angelo (37), Felix (40), Costa (73).
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