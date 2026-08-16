Samsung integra la IA en la producción de semiconductores

·3·Tecnología
Samsung integra la IA en la producción de semiconductores

Samsung Electronics ha comenzado a integrar tecnologías de inteligencia artificial en todo el ciclo de producción para llevar su negocio de semiconductores a una nueva etapa. Según el diario Maeil Business, dos especialistas altamente cualificados se han incorporado a la empresa para ejecutar esta iniciativa estratégica. Se espera que esta decisión marque un punto de inflexión en la automatización del diseño de microchips, el desarrollo de procesos tecnológicos y la fabricación directa de productos terminados. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Han Bo-hyeon, un reconocido especialista en aprendizaje profundo y visión por ordenador. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Nacional de Seúl. Según el acuerdo aprobado por la universidad, dividirá su tiempo a partes iguales entre la institución educativa y la división de semiconductores de Samsung. Su principal tarea será desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial para la investigación y el desarrollo de semiconductores.

La sinergia entre la ingeniería de datos y la inteligencia artificial

El segundo especialista es Han Txxe-rin, un experto con amplia experiencia en ingeniería de datos. Anteriormente trabajó en Meta como ingeniero sénior de datos masivos y en Persona como desarrollador principal. En Samsung, dirigirá la preparación y estructuración de datos de calidad necesarios para el funcionamiento directo de los modelos de inteligencia artificial. La distribución de responsabilidades entre estos especialistas integra eficazmente dos elementos interrelacionados de la inteligencia artificial a escala industrial: los modelos algorítmicos y los datos que los alimentan.

Según los especialistas, los modelos de inteligencia artificial desempeñarán un papel importante en la optimización del diseño de microchips, el análisis de los procesos de producción y la predicción de los resultados esperados. Sin embargo, para que estos sistemas funcionen eficazmente, necesitan una base de datos cuidadosamente procesada en todos sus aspectos. Samsung está poniendo en marcha estos procesos preparatorios con la ayuda de especialistas de primer nivel en este ámbito.

Planes futuros y resultados esperados

Según los representantes de la empresa, Samsung seguirá contratando profesionales destacados en inteligencia artificial y análisis de datos, y distribuirá su experiencia entre distintas áreas. Aun así, el gigante tecnológico todavía no ha revelado la arquitectura de los modelos que se utilizarán en el futuro, los conjuntos de datos empleados, los plazos de implementación ni los indicadores concretos de rendimiento.

El impacto de los nuevos sistemas inteligentes en los plazos de desarrollo de microchips, la estabilidad de los procesos y el número de posibles fallos deberá confirmarse por completo tras las pruebas en curso. Esta iniciativa forma parte esencial de la estrategia a largo plazo de Samsung para aumentar su competitividad en los mercados globales y reforzar su posición de liderazgo en la industria de los semiconductores.

SamsungInteligencia ArtificialTecnologíaSemiconductoresInnovación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bulgaria construirá un gran centro de innovación espacial y de defensaBulgaria construirá un gran centro de innovación espacial y de defensaHoy, 08:54Se prueba el chaleco especial AstroRad contra la radiaciónSe prueba el chaleco especial AstroRad contra la radiaciónHoy, 03:28Presentado el televisor TCL C10M True WallpaperPresentado el televisor TCL C10M True WallpaperHoy, 01:20Asus, satisfecho con la demanda inicial de los portátiles Nvidia RTX SparkAsus, satisfecho con la demanda inicial de los portátiles Nvidia RTX SparkAyer, 20:55El procesador Tensor G6 de los smartphones Google Pixel 11 no es de 2 nm como se esperabaEl procesador Tensor G6 de los smartphones Google Pixel 11 no es de 2 nm como se esperabaAyer, 18:26El mercado de smartphones baratos se contrae con fuerza en Estados UnidosEl mercado de smartphones baratos se contrae con fuerza en Estados UnidosAyer, 16:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D