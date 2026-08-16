Samsung integra la IA en la producción de semiconductores

Samsung Electronics ha comenzado a integrar tecnologías de inteligencia artificial en todo el ciclo de producción para llevar su negocio de semiconductores a una nueva etapa. Según el diario Maeil Business, dos especialistas altamente cualificados se han incorporado a la empresa para ejecutar esta iniciativa estratégica. Se espera que esta decisión marque un punto de inflexión en la automatización del diseño de microchips, el desarrollo de procesos tecnológicos y la fabricación directa de productos terminados. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Han Bo-hyeon, un reconocido especialista en aprendizaje profundo y visión por ordenador. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Nacional de Seúl. Según el acuerdo aprobado por la universidad, dividirá su tiempo a partes iguales entre la institución educativa y la división de semiconductores de Samsung. Su principal tarea será desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial para la investigación y el desarrollo de semiconductores.

La sinergia entre la ingeniería de datos y la inteligencia artificial

El segundo especialista es Han Txxe-rin, un experto con amplia experiencia en ingeniería de datos. Anteriormente trabajó en Meta como ingeniero sénior de datos masivos y en Persona como desarrollador principal. En Samsung, dirigirá la preparación y estructuración de datos de calidad necesarios para el funcionamiento directo de los modelos de inteligencia artificial. La distribución de responsabilidades entre estos especialistas integra eficazmente dos elementos interrelacionados de la inteligencia artificial a escala industrial: los modelos algorítmicos y los datos que los alimentan.

Según los especialistas, los modelos de inteligencia artificial desempeñarán un papel importante en la optimización del diseño de microchips, el análisis de los procesos de producción y la predicción de los resultados esperados. Sin embargo, para que estos sistemas funcionen eficazmente, necesitan una base de datos cuidadosamente procesada en todos sus aspectos. Samsung está poniendo en marcha estos procesos preparatorios con la ayuda de especialistas de primer nivel en este ámbito.

Planes futuros y resultados esperados

Según los representantes de la empresa, Samsung seguirá contratando profesionales destacados en inteligencia artificial y análisis de datos, y distribuirá su experiencia entre distintas áreas. Aun así, el gigante tecnológico todavía no ha revelado la arquitectura de los modelos que se utilizarán en el futuro, los conjuntos de datos empleados, los plazos de implementación ni los indicadores concretos de rendimiento.

El impacto de los nuevos sistemas inteligentes en los plazos de desarrollo de microchips, la estabilidad de los procesos y el número de posibles fallos deberá confirmarse por completo tras las pruebas en curso. Esta iniciativa forma parte esencial de la estrategia a largo plazo de Samsung para aumentar su competitividad en los mercados globales y reforzar su posición de liderazgo en la industria de los semiconductores.