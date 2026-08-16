Jamal Musiala se desmayó en el campo: situación preocupante en el Bayern de Múnich

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Jamal Musiala se desmayó en el campo: situación preocupante en el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich vivió una situación especialmente preocupante durante un partido de pretemporada. En el duelo contra el RB Leipzig por la Telekom Cup, el centrocampista Jamal Musiala se sintió mal de repente y cayó al césped. El incidente ocurrió durante un partido intenso disputado bajo el calor sofocante de Múnich, lo que generó una gran preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico. Así lo informó Goal.com .

Según Goal.com, el incidente se produjo cerca del final de la segunda parte, poco después de que el futbolista alemán de 23 años marcara ante la portería rival y asegurara la victoria de su equipo por 3-1. El centrocampista ofensivo, que había entrado tras el descanso, pareció perder el conocimiento al final del encuentro y apenas podía mantenerse en pie.

El gesto heroico de Ismael Saibari y la asistencia médica

La nueva incorporación Ismael Saibari comprendió de inmediato la gravedad de la situación y actuó por instinto para evitar que su compañero cayera con fuerza al suelo, sujetándolo a tiempo. Tras el desconcierto inicial, la tensión en el estadio disminuyó ligeramente cuando los médicos levantaron el pulgar hacia el banquillo para indicar que la situación estaba bajo control.

Jamal Musiala abandonó después el campo caminando, con la ayuda de los médicos y sus compañeros, y Bara Sapoko Ndiaye entró en su lugar. Cabe destacar que este fue el primer partido con el Bayern de Múnich para el centrocampista marroquí Ismael Saibari, que llegó este verano procedente del PSV Eindhoven. Había dado la asistencia en el gol de Musiala y ahora también desempeñó un papel importante para proteger su salud.

La reacción de la directiva y otras lesiones

En la zona mixta posterior al partido, el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ofreció una declaración tranquilizadora sobre el estado del jugador al responder a las preguntas de los periodistas: «¡Lo más importante es que está bien!». En la rueda de prensa también estuvieron en el centro del debate los problemas de plantilla del equipo de Vincent Kompany, además del estado de Musiala.

El defensa Konrad Laimer tuvo que abandonar el campo apenas diez minutos después del inicio por un dolor en la pierna. Max Eberl fue algo prudente al hablar de la lesión de Laimer. Según el directivo, el futbolista recibió un fuerte golpe y su pierna se hinchó rápidamente. Por precaución fue sustituido, aunque todavía no se puede determinar con exactitud cuánto durará su recuperación.

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