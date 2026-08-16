Abu Dabi tiembla: se anuncian todos los combates de UFC 333

Este año, el 24 de octubre la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, acogerá uno de los torneos más esperados, espectaculares e importantes del año para los aficionados a las artes marciales: UFC 333 , una noche de combates numerada.

La cartelera del torneo incluye dos peleas por el título mundial, esperadas revanchas y duelos importantes con la participación de luchadores de Asia Central .

Un camino abierto al Top 5 para Ramazon Temirov

El uzbeko especialista en nocauts Ramazon Temirov (número 7 del ranking) se enfrentará en el octágono al talentoso inglés Lone’er Kavanagh(número 6) en el peso mosca. El ganador de este duelo entrará en el Top 5 de la división y se convertirá en un principal aspirante a una futura pelea por el título.

Además, el representante del vecino Tayikistán, Nurullo Aliyev , se medirá en el peso ligero con el experimentado estadounidense Grant Dawson (#15).

Dos peleas por el título y una espectacular trilogía

En los combates estelares del torneo, los mejores campeones del mundo defenderán sus cinturones:

Campeón del peso pluma: El campeón vigente, el australiano Alexander Volkanovski , se enfrentará al invicto aspirante ruso Movsar Evloev (#1) por el campeonato indiscutido;

Campeón del peso gallo: El actual campeón de la división, el ruso Petr Yan , y el aspirante georgiano número uno Merab Dvalishvili protagonizarán la esperada trilogía histórica: el tercer y definitivo combate.

UFC 333: lista completa de combates (bout list)

Peso pluma (pelea por el título): Alexander Volkanovski (campeón) — Movsar Evloev (#1);

Peso gallo (pelea por el título): Petr Yan (campeón) — Merab Dvalishvili (#1);

Peso mosca: Lone’er Kavanagh (#6) — Ramazon Temirov (#7);

Peso pesado: Alexander Volkov (#2) — Rizvan Kuniev (#5);

Peso pluma: Arnold Allen (#5) — Aaron Pico (#13);

Peso semipesado: Dominick Reyes (#8) — Azamat Murzakanov (#9);

Peso medio: Abus Magomedov (#14) — Kham Roustam;

Peso semipesado: Nikita Krylov (#15) — Abdul-Rahmon Yakhyaev;

Peso ligero: Grant Dawson (#15) — Nurullo Aliyev.

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