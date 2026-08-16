Todas las victorias y nocauts del UFC 330: ¿quién ganó?

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Todas las victorias y nocauts del UFC 330: ¿quién ganó?

El esperado gran evento para los aficionados a las MMA se celebró en Filadelfia, Estados Unidos. UFC 330 Este evento numerado contó con dos peleas por el título y varios combates intensos que terminaron en nocauts y sumisiones, despertando gran interés entre los aficionados.

En el combate estelar, el campeón de peso wélter de la UFC Islam Makhachev se enfrentó al contendiente número uno, el irlandés invicto Ian Machado GarryTras un combate que llegó hasta el final, Makhachev ganó por decisión de los jueces y defendió con éxito su cinturón de campeón.

En el segundo combate principal, la campeona de peso paja femenino de la UFC Mackenzie Dern se enfrentó a la número cinco del ranking, Gillian Robertsony se impuso por decisión para conservar su estatus.

Resultados de la cartelera estelar

Estos fueron los resultados de la cartelera estelar de la noche:

  • Peso wélter (pelea por el título): Islam Makhachev (campeón) derrotó a Ian Machado Garry (#1) por decisión de los jueces;

  • Peso paja femenino (pelea por el título): Mackenzie Dern (campeona) derrotó a Gillian Robertson (#5) por decisión de los jueces;

  • Peso ligero: Jalin Turner derrotó a Kauê Fernandes por nocaut (KO-TKO) en el primer asalto;

  • Peso medio: Mansur Abdul-Malik derrotó a Dustin Stoltzfus por sumisión en el segundo asalto;

  • Peso ligero: Edson Barboza derrotó a Esteban Ribovics por nocaut (KO-TKO) en el segundo asalto.

Resultados de la cartelera preliminar

La cartelera preliminar también estuvo llena de resultados inesperados y victorias antes del límite:

  • Peso wélter: Chidi Njokuani derrotó a Joel Álvarez por decisión de los jueces;

  • Peso intermedio (59 kg): Charles Johnson sometió a Eduardo Chapolin en el tercer asalto;

  • Peso medio: Donte Johnson noqueó a Erik McConico (KO-TKO) en el primer asalto;

  • Peso medio: Vicente Luque derrotó a Tresean Gore por decisión de los jueces;

  • Peso semipesado: Rafael Tobias noqueó a Lukas Fernando (KO-TKO) en el tercer asalto;

  • Peso wélter: Neil Magny derrotó a Ramiz Brahimaj por nocaut técnico (KO-TKO) en el segundo asalto;

  • Peso wélter: Jeremiah Wells derrotó por sumisión al kirguís Miktibek Orolbai en el tercer asalto.

Mira cómo Charles Johnson sometió a Eduardo Chapolin en el tercer asalto:

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Shuhrat Razzakov
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