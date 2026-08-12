Myles Lewis-Skelly quiere quedarse en el Arsenal y luchar por un puesto de titular

El centrocampista del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, ha decidido firmemente quedarse en el club y luchar por un puesto de titular bajo las órdenes de Mikel Arteta, pese a la incertidumbre sobre su futuro. Aunque destacó durante la pretemporada, la fuerte competencia y el interés de otros clubes siguen poniendo en duda su futuro. Según Goal.com informa .

Según BBC Sport, el joven futbolista se ganó la atención del cuerpo técnico al ser titular en los dos últimos amistosos de pretemporada, incluido el disputado antes del Community Shield del domingo. Tras tener dificultades la temporada pasada debido a la competencia en la línea defensiva, ofreció un buen rendimiento en su posición natural de centrocampista central, lo que llevó al cuerpo técnico a reconsiderar su situación.

El interés de sus competidores y la situación del mercado de fichajes

Las buenas actuaciones de Myles Lewis-Skelly en los últimos partidos están modificando los planes del Arsenal. Anteriormente, el club había estudiado venderlo junto con Ethan Nwaneri para mantener el equilibrio financiero. Sin embargo, la determinación del jugador y sus actuaciones sobre el terreno de juego han complicado la situación.

Según la fuente, el jugador fue ofrecido al Manchester United en enero, aunque el club londinense insiste en que no intentó venderlo activamente. El Manchester United busca un futbolista para la banda izquierda debido a los numerosos problemas físicos de Luke Shaw. El Chelsea también tuvo la oportunidad de ficharlo, pero por ahora no ha iniciado negociaciones serias debido a la competencia en su plantilla.

La estrategia financiera del club

El Arsenal ha estado muy activo en el mercado de fichajes durante las últimas temporadas. El club gastó 250 millones de libras el año pasado y más de 100 millones esta temporada, incluidos los 75 millones pagados por Bruno Guimarães. Para cumplir con las normas financieras, el Arsenal vendió a Christian Nørgaard y Leandro Trossard.

La venta de Myles Lewis-Skelly, formado en la academia del club, podría generar un importante beneficio para el Arsenal desde el punto de vista contable y de las reglas del fair play financiero. A pesar de ello, el jugador sigue decidido a continuar su carrera en el Arsenal y demostrar todo su potencial.