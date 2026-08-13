Zlatko Dalić, nuevo seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos

El fútbol asiático y la región de Oriente Medio vuelven a ser escenario de un nombramiento destacado. La Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) anunció oficialmente al reconocido técnico croata Zlatko Dalić, de 59 años, como nuevo seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos.

Dalić sustituye en el cargo al experimentado entrenador rumano Cosmin Olăroiu.

Medallista de plata en el Mundial 2018 y de bronce en el Mundial 2022

Zlatko Dalić está considerado uno de los seleccionadores más exitosos y consistentes del fútbol mundial. Desde 2017 dirigía de forma ininterrumpida a la selección de Croacia.

Bajo su dirección, Croacia logró resultados históricos:

Mundial 2018 (Rusia): llegó a la final de la Copa del Mundo y conquistó una histórica medalla de plata ;

Mundial 2022 (Qatar): repitió su éxito en la Copa del Mundo y consiguió la medalla de bronce .

Tras la conclusión del Mundial 2026, el experimentado técnico puso fin a su legendaria etapa de nueve años al frente de Croacia.

Un entrenador familiarizado con Asia

Los Emiratos Árabes Unidos y el fútbol de Oriente Medio no son territorios desconocidos para Dalić. En su día dirigió al club emiratí Al Ain, al que llevó hasta la final de la Liga de Campeones de la AFC, y conoce muy bien el entorno del fútbol local.

La Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos confía en la extraordinaria experiencia de Dalić en grandes torneos para llevar a la selección a una nueva etapa y lograr resultados dignos en el escenario internacional.

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