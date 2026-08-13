Leagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneo

Los resultados sorprendentes siguen sucediéndose en la Leagues Cup, que se disputa en América del Norte y Centroamérica. En la segunda jornada del torneo, Inter Miami, representante de la MLS y considerado uno de los principales favoritos, se vio obligado a quedar eliminado ya en la fase de grupos. La competición está en el centro de la atención del mundo del fútbol por su complejo formato y sus numerosos giros inesperados. Según Goal.com informó de los hechos.

Según Goal.com, uno de los principales acontecimientos de los partidos de ayer fue el regreso de Lionel Messi a los terrenos de juego. El legendario delantero, que había declarado que le resultaba difícil jugar al fútbol tras la muerte de su padre, sorprendió a todos al comunicar que estaba listo para disputar el partido. Aunque no había participado en los entrenamientos durante una semana, acudió al estadio para ayudar a su equipo y jugó en la segunda parte.

Una dura derrota para Inter Miami

Antes del comienzo de la competición, Inter Miami, considerado uno de los principales favoritos, necesitaba vencer por un amplio margen al León. Sin embargo, el equipo no atravesaba su mejor momento. Germán Berterame aún no se había recuperado por completo de su lesión, mientras que Luis Suárez no pudo jugar por sanción. A pesar de ello, el regreso de Lionel Messi a la convocatoria y su activa participación en el partido ofrecieron emociones positivas a los aficionados incluso en una situación desesperada.

A pesar de todo, el equipo local perdió su ventaja. Después de llegar al descanso por delante en el marcador, Inter Miami terminó perdiendo por 3-2. Lionel Messi participó activamente en la elaboración de los ataques y destacó por sus brillantes ideas, pero los errores defensivos de su equipo resultaron decisivos. Ya está claro que no podrá conquistar la Leagues Cup esta temporada.

El dominio de los representantes de la Liga MX

El análisis de la competición muestra que, esta temporada, los clubes mexicanos de la Liga MX se encuentran en una posición considerablemente mejor que sus rivales de la MLS. León está sorprendiendo a todos con la regularidad de su juego. Monterrey, Cruz Azul, Club América y Toluca también se han convertido en peligrosos contendientes del torneo.

Según los especialistas, la Leagues Cup se ha convertido esta temporada en el torneo más competitivo e igualado de los últimos años. Aunque el calendario de partidos y las reglas de la fase de grupos pueden parecer algo complejos y confusos, están ofreciendo a los aficionados momentos verdaderamente dramáticos. El buen rendimiento de los equipos mexicanos aumenta aún más la intriga de la competición.