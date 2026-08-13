En Tayikistán, nueva norma para las oraciones: ya no cualquiera puede realizar este ritual

En Tayikistán se ha actualizado el procedimiento para celebrar ceremonias religiosas relacionadas con la recitación de oraciones. A partir de ahora, oficialmente solo pueden celebrarlas personas religiosas autorizadas.

Así lo informó el Comité de Asuntos Religiosos, Tradición y Regulación de Ceremonias de Tayikistán en una respuesta escrita a una consulta de Asia-Plus.

¿Cuándo se aprobó el nuevo procedimiento?

Según el Comité, la orden que establece las nuevas normas se firmó el 3 de junio. El documento especifica quiénes pueden celebrar la ceremonia de recitación de oraciones y qué requisitos deben cumplir.

La ceremonia puede ser celebrada por las siguientes personas religiosas:

miembros del Consejo de Ulemas;

imanes-jatib principales de las mezquitas centrales del viernes;

imanes-jatib de las mezquitas del viernes;

imanes de las mezquitas donde se realizan las cinco oraciones diarias;

suplentes de los imanes-jatib y de los imanes;

muecines especialmente autorizados por una organización religiosa.

Según el nuevo procedimiento, el derecho a celebrar ceremonias de recitación de oraciones se concede a las personas religiosas autorizadas que pertenecen a las categorías establecidas.

¿Qué restricciones existen?

Las personas religiosas deben cumplir los requisitos sanitarios y epidemiológicos, celebrar las ceremonias dentro del marco de la legislación de Tayikistán y no impedir que los ciudadanos soliciten asistencia médica.

Asimismo, está prohibido recitar oraciones para mujeres y niños sin la presencia de sus mahram.

Según el Comité, las personas religiosas pueden ayudar a los ciudadanos que acudan a ellas a satisfacer sus necesidades religiosas recitando oraciones conformes a la sharía.

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