El talentoso centrocampista de la selección de Uzbekistán y jugador del club azerbaiyano Sabah, Umarali Rahmonaliyev, ha despertado el interés de representantes de las cinco grandes ligas europeas. El prestigioso club francés Lens ha convertido al jugador de 22 años en uno de sus objetivos de fichaje.

Así lo informa el prestigioso medio deportivo 90plus.media .

Los ojeadores del Lens lo siguen de cerca: preparan una oferta oficial

Según la fuente, el representante de la Ligue 1 francesa ha incluido a Umarali Rahmonaliyev en su lista de fichajes y sigue atentamente sus actuaciones sobre el terreno de juego.

Los ojeadores del Lens analizan con regularidad los últimos partidos del centrocampista y se espera que el club francés presente próximamente una oferta oficial de traspaso al Sabah.

El título de campeón de Azerbaiyán y El valor de mercado de Rahmonaliyev Valor de mercado

Umarali Rahmonaliyev cuajó una temporada brillante y regular con el Sabah, con el que conquistó el campeonato de Azerbaiyán. Su actividad en el centro del campo, su nivel táctico y su polivalencia impresionaron a los ojeadores de los clubes europeos.

El prestigioso portal Transfermarkt informa de que el valor de mercado actual del jugador de 22 años, internacional con Uzbekistán, asciende a 1,2 millones de euros . Si el traspaso se concreta, Rahmonaliyev podría convertirse en el próximo futbolista uzbeko en jugar en la liga francesa.

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