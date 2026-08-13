Marcado por la ausencia de su padre: Messi escribe una carta a su padre fallecido

El capitán de la selección argentina y del Inter de Miami, de 39 años, Lionel Messi publicó un mensaje muy triste y emotivo tras la muerte de su padre y su apoyo más cercano durante muchos años, Jorge Messi. En esta carta, el legendario futbolista no ocultó que atraviesa una situación física y psicológica difícil y que la continuidad de su carrera está en duda.

Cabe recordar que Jorge Messi falleció a los 68 años en una clínica de Rosario, tras una larga enfermedad. Fue el representante y asesor más cercano de Messi desde sus primeros pasos en el Barcelona y durante toda su carrera.

«No sé qué hacer sin usted»

En una publicación de Instagram dedicada a la memoria de su padre, Messi compartió sus sentimientos más íntimos:

«No sé qué hacer sin usted ni cómo continuar con mi vida. Toda mi vida me he dedicado únicamente a jugar al fútbol y ahora me resulta difícil seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Usted estuvo a mi lado desde el principio. Faltaba muy poco para el final. ¿Por qué no aguantó un poco más, para que pudiéramos terminarlo juntos?» — escribió Messi.

Mundial 2026: el último deseo de un padre y las lágrimas sobre el campo

Según Messi, la principal razón de su participación en el Mundial 2026 fue precisamente la petición y el deseo de su padre. Sin embargo, pocos días antes del inicio del torneo, la salud de Jorge Messi empeoró drásticamente y no pudo asistir a los partidos en Estados Unidos.

Triplete contra Argelia y lágrimas: En el primer partido de la fase de grupos, Messi marcó tres goles y no pudo contener las lágrimas al celebrar el primero. Más tarde reveló que ese llanto «no tenía nada que ver con el fútbol», sino que se debía a los difíciles momentos que atravesaba su familia.

La final y el fin de los límites: Argentina perdió ante España en la prórroga de la final. Messi reconoció que quería ganar para su padre, pero que sus capacidades físicas y mentales se habían agotado: «Mis piernas ya no podían más. Esta vez intenté superar mis límites físicos, pero no lo conseguí. No pudimos ser campeones, pero una vez más usted tuvo razón: yo debía estar allí y jugar».

Siguiendo el camino de su padre: transmitir su educación a sus hijos

Con la continuidad de su carrera en duda, Messi afirmó que ahora dedicaría toda su atención a educar a sus hijos siguiendo las enseñanzas de su padre.

«Lo extraño muchísimo, pero siempre estará a mi lado, especialmente cuando eduque a mis hijos. Porque los criaré exactamente como usted me crió a mí», declaró el capitán del Inter de Miami.

Millones de aficionados y la comunidad deportiva apoyan al campeón del mundo en estos momentos difíciles y esperan su decisión definitiva sobre si se retirará o continuará en el fútbol de élite.

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