Presentado el Google Pixel 11: un flagship con nuevo chip de 2 nm y su precio

Ha llegado una novedad muy esperada al mundo de la tecnología: según ixbt.com, Google ha presentado oficialmente el Google Pixel 11, su nuevo smartphone flagship de generación. Aunque sus principales características ya se habían filtrado antes de la presentación, ahora se han confirmado oficialmente su precio exacto y sus capacidades técnicas. En una primera etapa, solo el modelo básico merece atención: ha recibido una actualización parcial frente a la generación anterior y su precio ha aumentado relativamente. Ixbt.com informa sobre ello.

Política de precios y opciones de almacenamiento

El nuevo Google Pixel 11 tendrá un precio inicial de 900 dólares, es decir, 100 dólares más que el Pixel 10. Sin embargo, Google ha duplicado el almacenamiento de la versión básica, que pasa de 128 GB a 256 GB. Por ello, en el contexto actual de aumento de precios en el mercado, puede considerarse que el dispositivo en sí prácticamente no se ha encarecido. La cantidad de RAM permanece sin cambios, con 12 GB.

La pantalla del dispositivo apenas se diferencia de la de la generación anterior. Mantiene una diagonal de 6,3 pulgadas, resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 128 Hz, aunque sigue sin contar con tecnología LTPO. Por ahora no hay información precisa sobre un posible aumento de la frecuencia PWM de la pantalla. Curiosamente, la capacidad de la batería ha disminuido hasta 4970 mAh, frente a los 4985 mAh del modelo anterior, pero Google promete una ligera mejora de la autonomía. Las opciones de carga no han cambiado: 30 W por cable y 15 W de forma inalámbrica.

El cambio más importante: el procesador Tensor G6

La principal novedad del smartphone es su procesador interno. Todos los nuevos modelos incorporan el chip Tensor G6 , fabricado en las instalaciones de TSMC mediante un proceso tecnológico de 2 nm. Es una de las primeras plataformas de este tipo entre los smartphones del mercado. La configuración del SoC incluye siete núcleos: un Cortex-C1 Ultra, cuatro Cortex-C1 Pro a 3,38 GHz y otros dos núcleos. Para los gráficos se utiliza una GPU Imagination PowerVR C-Series.

Google afirma que el nuevo Tensor G6 acelera al menos un 25 % la navegación en el navegador y hasta un 15 % la carga de aplicaciones. Al mismo tiempo, el nuevo chip ofrece una eficiencia energética un 20 % superior a la de su predecesor, el Tensor G5. Se espera que estas mejoras proporcionen una comodidad notable en el uso diario.

El sistema de cámaras del smartphone también ha recibido mejoras parciales. Las cámaras ultra gran angular y telefoto no han cambiado, pero la cámara principal ahora utiliza un sensor más grande de 48 megapíxeles y formato 1/1,56 pulgadas. Entre las demás características se incluyen Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, un puerto USB-C 3.2, protección contra el agua y siete años de actualizaciones de Android. El dispositivo estará disponible en cuatro colores: negro, morado oscuro, pistacho y frambuesa.