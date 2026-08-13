El PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFA

En el magnífico estadio Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, el primer trofeo de la temporada actual del fútbol europeo — la Supercopa de la UEFA — ya tiene dueño. En un duelo muy disputado se enfrentaron el PSG, campeón de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Liga Europa.

El equipo de Luis Enrique se impuso por 2-1 en un partido intenso y lleno de dramatismo, y conquistó por segundo año consecutivo la principal Supercopa continental.

Los goles de Kvaratskhelia y Doué dan el triunfo al PSG

Como se esperaba, el partido comenzó con ataques consecutivos del conjunto parisino. El gol no tardó en llegar: en el minuto 20, Khvicha Kvaratskhelia penetró en la defensa rival y abrió el marcador — 1-0.

Justo antes del descanso, el club inglés logró igualar el encuentro. En el minuto 45, Madueke superó al guardameta del PSG, Matvey Safonov, y puso el 1-1 en el marcador.

En la segunda parte, Luis Enrique dio entrada a Ousmane Dembélé para reforzar aún más la línea de ataque. El cambio dio resultado: en el minuto 61, el joven talento Désiré Doué marcó el gol de la victoria parisina y decidió el destino del trofeo — 2-1.

Supercopa de la UEFA 2026

PSG (Francia) — Aston Villa (Inglaterra) — 2-1

12 de agosto. Salzburgo, Red Bull Arena.

Goles: Kvaratskhelia (20), Doué (61) — Madueke (45).

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 75), Zaïre-Emery, Vitinha, Neves (Ruiz, 75), Akliouche (Dembélé, 46), Kvaratskhelia (Beraldo, 88), Doué (Mayulu, 87).

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79), Maatsen, Kamara (Bogarde, 72), Gomes (Barkley, 79), McGinn (Alisson, 73), Hemmings, Buendía, Madueke (Abraham, 72).

Amonestaciones: Torres (51), Gomes (64), McGinn (72).

Continúa el dominio del equipo de Luis Enrique

Con esta victoria, el PSG comienza la nueva temporada con otro trofeo de prestigio y refuerza su dominio. El Aston Villa de Unai Emery luchó hasta los últimos minutos, pero no pudo superar la calidad y la experiencia de los parisinos.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus contactos a través de Telegram u otras redes sociales.