El PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFA

·0·Deportes
El PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFA

En el magnífico estadio Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, el primer trofeo de la temporada actual del fútbol europeo — la Supercopa de la UEFA — ya tiene dueño. En un duelo muy disputado se enfrentaron el PSG, campeón de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Liga Europa.

El equipo de Luis Enrique se impuso por 2-1 en un partido intenso y lleno de dramatismo, y conquistó por segundo año consecutivo la principal Supercopa continental.

Los goles de Kvaratskhelia y Doué dan el triunfo al PSG

Como se esperaba, el partido comenzó con ataques consecutivos del conjunto parisino. El gol no tardó en llegar: en el minuto 20, Khvicha Kvaratskhelia penetró en la defensa rival y abrió el marcador — 1-0.

Justo antes del descanso, el club inglés logró igualar el encuentro. En el minuto 45, Madueke superó al guardameta del PSG, Matvey Safonov, y puso el 1-1 en el marcador.

En la segunda parte, Luis Enrique dio entrada a Ousmane Dembélé para reforzar aún más la línea de ataque. El cambio dio resultado: en el minuto 61, el joven talento Désiré Doué marcó el gol de la victoria parisina y decidió el destino del trofeo — 2-1.

Supercopa de la UEFA 2026

PSG (Francia) — Aston Villa (Inglaterra) — 2-1

12 de agosto. Salzburgo, Red Bull Arena.

  • Goles: Kvaratskhelia (20), Doué (61) — Madueke (45).

  • PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 75), Zaïre-Emery, Vitinha, Neves (Ruiz, 75), Akliouche (Dembélé, 46), Kvaratskhelia (Beraldo, 88), Doué (Mayulu, 87).

  • Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79), Maatsen, Kamara (Bogarde, 72), Gomes (Barkley, 79), McGinn (Alisson, 73), Hemmings, Buendía, Madueke (Abraham, 72).

  • Amonestaciones: Torres (51), Gomes (64), McGinn (72).

Continúa el dominio del equipo de Luis Enrique

Con esta victoria, el PSG comienza la nueva temporada con otro trofeo de prestigio y refuerza su dominio. El Aston Villa de Unai Emery luchó hasta los últimos minutos, pero no pudo superar la calidad y la experiencia de los parisinos.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus contactos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Leagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneoLeagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneoHoy, 07:51Mikel Arteta reacciona a los rumores de fichaje de Myles Lewis-SkellyMikel Arteta reacciona a los rumores de fichaje de Myles Lewis-SkellyHoy, 02:50El capitán del Tottenham, Cristian Romero, se marcha al Atlético de MadridEl capitán del Tottenham, Cristian Romero, se marcha al Atlético de MadridHoy, 02:33Roberto De Zerbi revela los detalles del fichaje de Sandro TonaliRoberto De Zerbi revela los detalles del fichaje de Sandro TonaliHoy, 01:59El Arsenal vuelve a poner sobre la mesa el fichaje de Ezri KonsaEl Arsenal vuelve a poner sobre la mesa el fichaje de Ezri KonsaHoy, 00:18El fichaje bomba del Beşiktaş: ¡Dušan Vlahović ya es oficialmente jugador en Turquía!El fichaje bomba del Beşiktaş: ¡Dušan Vlahović ya es oficialmente jugador en Turquía!Hoy, 00:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado