Una disputa por un asiento en un autobús de Bishkek termina en pelea a puñetazos

En Bishkek, una simple disputa por un asiento entre dos pasajeras del autobús n.º 2 terminó repentinamente en una pelea. El incidente ocurrió cerca de la intersección de la avenida Jibek-Jolu y la calle Almatiy.

¿Cómo comenzó el conflicto?

Según los datos preliminares, una mujer mayor pidió a una joven que estaba sentada en el autobús que le cediera el asiento. Aunque la joven accedió y dejó libre su lugar, la discusión verbal entre las dos pasajeras no terminó.

Según un testigo, la mujer mayor fue la primera en golpear a la joven. Después, la situación se agravó y se produjo una pelea entre ambas mujeres.

Una discusión por un simple asiento se convirtió en poco tiempo en una disputa y luego en una pelea.

Se informó del incidente a las fuerzas del orden. Los agentes identificaron a las participantes en el conflicto.

Actualmente se lleva a cabo una investigación. A una de las mujeres se le ha ordenado un examen médico forense.

La evaluación final se dará tras el peritaje

Las fuerzas del orden están estudiando todos los detalles del conflicto. Se espera que la valoración jurídica de los hechos se realice tras la investigación y los resultados del examen médico forense.

¿Cómo cree que se pueden prevenir conflictos de este tipo en el transporte público? Escriba su opinión en los comentarios y comparta el artículo con sus seres queridos.