El precio de las tarjetas gráficas Radeon RX 9000 podría subir entre un 7 y un 20 %

Se espera que el precio de las tarjetas gráficas AMD de nueva generación de la serie Radeon RX 9000 aumente próximamente. Según ixbt.com, se han publicado nuevos precios de venta recomendados para el tercer trimestre en el mercado chino. Estos serían entre un 7 y un 20 % más altos que los originales. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Según los datos presentados por los analistas de Videocardz, la variación de precios se manifiesta de forma distinta en cada modelo. En concreto, la RX 7650 GRE, perteneciente a la generación anterior, registra la menor diferencia de precio, de apenas un 5,6 %.

¿Qué modelos experimentarán la mayor subida de precio?

Según los resultados del estudio, se espera que las mayores subidas de precio afecten especialmente a los modelos Radeon RX 9070 XT y RX 9060 XT 16GB. Curiosamente, el modelo estándar RX 9070, con una capacidad de memoria similar de 16GB, no debería encarecerse de forma tan pronunciada.

El análisis de los precios actuales en la gran plataforma comercial china JD.com revela que todavía no se han producido cambios significativos en el precio de los productos de AMD. Al mismo tiempo, las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 de NVIDIA, su principal competidor, ya han experimentado una subida considerable.

Situación del mercado y ventaja competitiva

Como consecuencia, la diferencia entre los precios minoristas de las tarjetas de AMD y NVIDIA alcanza actualmente su nivel histórico más alto. Por ello, las tarjetas gráficas AMD Radeon siguen siendo una alternativa mucho más económica y conveniente para los compradores.

Los especialistas señalan que la nueva política de precios establecida para el mercado chino podría afectar gradualmente a otras regiones. A pesar de una ligera subida de precios, la diferencia actual contribuirá a reforzar la posición de los productos AMD en el mercado mundial.