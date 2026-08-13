Emprendedores mexicanos crean «cuero» a partir de un cactus común: ¿por qué precisamente el cactus?

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Emprendedores mexicanos crean «cuero» a partir de un cactus común: ¿por qué precisamente el cactus?

Dos emprendedores mexicanos crearon, a partir del cactus nopal, un material que puede sustituir al cuero animal. Este material, llamado Desserto, se utiliza en la industria de la moda para fabricar bolsos, zapatos y otros productos.

¿Cómo se convierte el cactus en «cuero»?

Desserto se fabrica a partir de las hojas del cactus nopal. Su principal ventaja es que no utiliza cuero animal en su producción.

Un simple cactus del desierto podría convertirse en el futuro en una alternativa ecológica al cuero animal en la industria de la moda.

¿Por qué precisamente el cactus?

El cactus nopal resiste la sequía y necesita menos agua que muchos otros cultivos. Por eso, cultivarlo es una solución interesante para ahorrar recursos.

Con este material se pueden fabricar bolsos, zapatos y diversos accesorios de moda.

Una nueva oportunidad para la industria de la moda

A medida que crece el interés por los materiales alternativos al cuero tradicional, el Desserto fabricado a partir de cactus se presenta como una de las opciones basadas en un enfoque ecológico.

¿Comprarías un bolso o unos zapatos de «cuero» de cactus? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos.

MéxicoDesserto
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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