MagicOS 11 presenta una nueva tecnología de limpieza de memoria

Honor ha anunciado la integración, en la interfaz de su nuevo software — MagicOS 11, de una tecnología que permite ahorrar considerablemente espacio de almacenamiento interno en los smartphones. Según Ixbt.com, esta solución, denominada Storage Space Optimization Technology 2.0, permite a los usuarios ampliar el espacio libre del dispositivo en más de 50 GB y resulta especialmente importante para prolongar la vida útil de los gadgets antiguos. Sobre ello, Ixbt.com informa .

En el contexto actual de aumento del precio de la memoria flash, la importancia de estas funciones es cada vez mayor. Según un representante del equipo encargado del soporte y las actualizaciones de los productos de Honor, después de actualizar a la nueva versión, los usuarios podrían disponer de más espacio libre que durante la instalación. Este resultado se consigue mediante una optimización profunda de la memoria flash utilizada por el sistema y las aplicaciones.

Posibilidades de optimización de la memoria

Cabe recordar que una función similar de la interfaz MagicOS 10, presentada el año pasado, permitía liberar más de 50 GB de memoria en determinados escenarios. Según los resultados de las pruebas internas de la empresa, la nueva generación de Storage Space Optimization Technology 2.0 ofrece un rendimiento aún mayor.

Al mismo tiempo, la cantidad exacta de espacio libre recuperado en cada dispositivo dependerá de los datos personales del usuario. El número de aplicaciones instaladas, los archivos de caché del sistema y el volumen total de los datos acumulados desempeñarán un papel fundamental. En cualquier caso, este enfoque ofrece una comodidad adicional a los propietarios de smartphones modernos.

Gestión de aplicaciones poco utilizadas

El software también incluye un mecanismo especial para las aplicaciones que se utilizan con poca frecuencia. En la sección de limpieza, el sistema puede reducir automáticamente el espacio ocupado por estas aplicaciones sin afectar a su funcionamiento.

Durante una demostración presentada por Honor, se mostró claramente que el tamaño de una de estas aplicaciones se había reducido a 220 megabytes. Se espera que esta nueva función resulte especialmente útil para los propietarios de smartphones antiguos cuyo espacio libre disminuye con el tiempo debido a las actualizaciones del sistema, la caché de las aplicaciones y los datos personales.