Irán, a centímetros de los playoffs: el drama del VAR en el minuto 90+6

La jornada del Mundial 2026 quedará grabada en la memoria de los aficionados al fútbol con un drama digno de las mejores películas de Hollywood. El encuentro entre Egipto e Irán, correspondiente a la última jornada del grupo G, fue tan intenso que los corazones estuvieron a punto de detenerse, tanto en el campo como en las gradas.

Mundial 2026. Grupo G. 3ª jornada

Egipto — Irán 1:1

Goles: Saber 5 (1:0), Rezaeian 14 (1:1).

Penalti fallado: Mehdi Taremi 11' (Irán).

Tarjetas: Saber (20), Yasser Ibrahim (42), Lashin (90) — Kanaanizadegan (19), Nemati (43), Ezatolahi (79), Khalilzadeh (90).

Alineaciones:

Egipto: Shobeir, Rabia, Abdelmonem (Yasser Ibrahim, 14), Ahmed Fathy, Hany, Lashin, Saber (Attia, 46), Salah (Sayed, 57), Trezeguet, Ashour (Marmoush, 46), Zizo (Abdelkrim, 76).

Irán: Beiranvand, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Nemati (Hardani, 46), Mohammadi, Rezaeian, Ezatolahi, Ghorbani, Mohebi (Jahanbakhsh, 90+1), Ghoddos (Moghanlou, 67), Taremi.

Goles rápidos y el error de Taremi

El partido comenzó a una velocidad vertiginosa. Los egipcios, volcados al ataque, abrieron el marcador en el minuto 5 gracias a Saber. Poco después, el capitán iraní Mehdi Taremi tuvo una oportunidad de oro para restablecer el equilibrio desde el punto de penalti, pero falló su lanzamiento en el minuto 11.

A pesar de ello, los persas no se vinieron abajo y lograron su objetivo: en el minuto 14, Rezaeian empató — 1:1. Dado que este resultado satisfacía a Mohamed Salah y sus compañeros, los africanos se centraron en mantener el marcador en la segunda parte.

El espejismo del minuto 90+6: Khalilzadeh con gafas y un fuera de juego microscópico

En la segunda mitad, se notó el cansancio en los iraníes. Sin embargo, encontraron fuerzas para lanzar un asalto final al final del encuentro.

Y finalmente, en el tiempo añadido, en el minuto 90+6, ¡Shoja Khalilzadeh marcó para Irán! La alegría de los asiáticos era indescriptible. Khalilzadeh incluso tuvo tiempo de celebrar su gol poniéndose unas gafas de sol que tenía preparadas. Pero esa alegría se convirtió en un espejismo en segundos: el VAR intervino y, tras revisar la jugada, se detectó un fuera de juego microscópico (de unos pocos centímetros), ¡anulando el gol!

El drama no terminó ahí. En los últimos segundos, Irán estuvo muy cerca de marcar de nuevo, pero el portero egipcio realizó una parada milagrosa a un potente disparo a corta distancia.

Todo sigue vivo para Irán: las matemáticas de los playoffs

El partido terminó 1:1. Irán empató sus tres partidos de la fase de grupos. Pero el torneo no ha terminado para ellos. Gracias a una buena diferencia de goles, actualmente ocupan el 6º puesto en la clasificación de mejores terceros.