La Juventus ideó un plan inesperado para su portería

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La Juventus ideó un plan inesperado para su portería

El club italiano Juventus ha desarrollado una estrategia original y a largo plazo para reforzar su portería. El conjunto turinés planea incorporar cedido a Zion Suzuki, el guardameta japonés del Paris Saint-Germain. Esta medida se considera una solución temporal antes de intentar fichar en el futuro a Alisson Becker, portero del Liverpool. Goal.com informa de ello.

Según la información difundida por medios franceses e italianos, el Paris Saint-Germain está a punto de completar el fichaje de Zion Suzuki procedente del Parma por 30 millones de euros. El acuerdo también contempla otros 5 millones de euros en variables. Sin embargo, el guardameta japonés no jugará con el club parisino y será cedido de inmediato a la Juventus por una temporada.

El objetivo a largo plazo y el mercado de fichajes

Durante el mercado de fichajes, la Juventus había estudiado a varios candidatos, incluido el portero del Aston Villa Emiliano Martínez. Sin embargo, el objetivo prioritario del entrenador Luciano Spalletti sigue siendo Alisson Becker. El técnico quiere contar con el experimentado guardameta brasileño, con quien trabajó anteriormente junto a Ronaldo.

Según ixbt.com y otras fuentes deportivas, Alisson ve con buenos ojos el proyecto del club turinés y ha manifestado que está dispuesto a regresar a Italia. A pesar de ello, la directiva del Liverpool se niega rotundamente a vender a su jugador franquicia. El club inglés prefiere retenerlo hasta que finalice su contrato actual.

La postura del Liverpool y el papel del guardameta experimentado

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha destacado en varias ocasiones la importancia de que los futbolistas experimentados permanezcan en el equipo. Según sus palabras, líderes como Alisson, Virgil van Dijk y Joe Gomez ayudan mucho a los jóvenes a adaptarse y son referentes importantes en el vestuario.

Por este motivo, la directiva del Liverpool se opuso firmemente al traspaso del jugador. La Juventus planea esperar a que finalice su contrato, vigente hasta junio de 2027, para fichar a Alisson gratis como agente libre. El acuerdo de cesión por un año de Zion Suzuki serviría precisamente como puente temporal durante ese periodo.

JuventusAlisson BeckerParis Saint-GermainLiverpoolFichajes
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