Quedó en shock tras ganar: cómo un residente de Maryland se hizo rico de forma inesperada

Un residente de Maryland ganó 100.000 dólares. Foto: John Angelillo/UPI.

La intuición y los presentimientos pueden cambiar radicalmente la vida de una persona. Un residente del estado de Maryland, en Estados Unidos, confió precisamente en su instinto al comprar un boleto de lotería y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el dueño de una gran fortuna fortuna.

Dos boletos y un premio inesperado

En una entrevista con representantes de la lotería de Maryland, el hombre, residente en el condado de Prince George, contó los detalles de lo ocurrido. Entró en la popular tienda Wawa de Capitol Heights y compró su juego habitual y favorito, el boleto «Bingo», así como un boleto de «Scratch & Match», simplemente porque se le ocurrió en ese momento.

«Ya sabe, algunos boletos le atraen como un imán. Ese día, el boleto de «Scratch & Match» despertó de repente mi interés y decidí comprarlo», cuenta el ganador.

Doble shock: la verdadera sorpresa en casa

Al regresar a casa, el hombre comenzó a raspar la capa protectora del boleto. En ese momento aparecieron en pantalla dos símbolos de premio instantáneo con forma de «fajos de dinero». Al mirar con más atención, comprendió que detrás de cada símbolo se escondía un premio de 50.000 dólares y que el premio total ascendía a 100.000 dólares .

«Cuando vi el primer premio de 50.000 dólares, me quedé en shock. Pero al darme cuenta de que junto a él había otros 50.000 dólares, mi sorpresa no tuvo límites», recuerda.

El premio se destinará al presupuesto familiar y a buenas causas

Posteriormente, una verificación oficial realizada en un establecimiento local de lotería no dejó lugar a dudas: el hombre y su esposa realmente se habían convertido en los ganadores de un gran premio de 100.000 dólares.

Según la familia, esta importante suma obtenida inesperadamente se destinará a pagar las facturas de servicios y otros gastos acumulados, así como a brindar ayuda económica a familiares cercanos.

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