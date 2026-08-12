La aplicación Yandeks Pey eliminada de la App Store

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La aplicación Yandeks Pey eliminada de la App Store

La popular Yandeks Pey aplicación oficial del servicio fintech ha sido retirada de la tienda digital App Store de Apple. Los representantes de la empresa emitieron rápidamente un comunicado sobre la situación y sus detalles, y pidieron a los usuarios que no entraran en pánico. También explicaron las consecuencias de estas restricciones para quienes ya habían instalado la aplicación en sus dispositivos y qué deben hacer en la situación actual. Sobre este asunto, Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, a pesar de que la aplicación ha desaparecido de la tienda, los fondos de los usuarios están completamente seguros y no corren peligro. Actualmente, todas las funciones siguen funcionando con normalidad para los propietarios que ya habían instalado la aplicación en su smartphone. Sin embargo, debido a las restricciones técnicas surgidas, por ahora es imposible descargar nuevas versiones de la aplicación o volver a instalarla después de eliminarla.

Recomendaciones y soluciones alternativas para los usuarios

Los especialistas recomiendan a los propietarios de iPhone con iOS tomar algunas precauciones en sus dispositivos. En concreto, deben realizar la siguiente acción en los ajustes para evitar que la aplicación se elimine automáticamente o deje de funcionar:

  • Abra la sección «Ajustes»
  • Seleccione el apartado «Apps»
  • Entre en la sección «App Store»
  • En el apartado «Descargas automáticas», desactive «Actualizaciones de apps»
También se recomienda encarecidamente no eliminar bajo ningún concepto la aplicación instalada en el dispositivo. Si se borra por accidente, no será posible restaurarla a través de la App Store.

Si los nuevos usuarios o quienes se han quedado sin la aplicación necesitan una solución alternativa, la empresa propone utilizar la versión web. Para acceder cómodamente al servicio desde un navegador, es posible añadir el sitio a la pantalla de inicio. Para ello, abra el servicio en el navegador Safari, pulse el botón «Compartir» y seleccione «Añadir a la pantalla de inicio».

Situación en la plataforma Android

Cabe destacar que las restricciones solo afectan al ecosistema de Apple y que no hay cambios para los usuarios de Android. En la tienda Google Play, la aplicación Yandeks Pey sigue disponible como antes y se puede descargar libremente.

Además, los propietarios de dispositivos Android pueden descargar y actualizar la aplicación sin problemas desde otras plataformas alternativas, incluida la tienda RuStore. Todas las funciones del servicio fintech también están disponibles desde cualquier navegador a través de su sitio web oficial.

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Abror Shuhratov
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