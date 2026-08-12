Lionel Messi se ausenta temporalmente tras la muerte de su padre

El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, estará temporalmente alejado de los terrenos de juego debido a un duro golpe familiar. Su padre, Jorge Messi, falleció a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina. La triste noticia sumió en el dolor a todo el club estadounidense, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico expresaron sus condolencias al delantero argentino. Goal.com informa.

Según la información difundida por Goal.com, la tragedia afectó seriamente al ambiente interno del equipo y a su estado psicológico. El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, no ocultó que la pérdida había golpeado duramente a todo el vestuario. Según sus palabras, en momentos tan difíciles suele ser complicado encontrar las palabras adecuadas, y el club está dispuesto a apoyar a su capitán en todos los sentidos.

Ceremonia conmemorativa y apoyo de los aficionados

La directiva y el equipo rindieron un digno homenaje a la memoria de Jorge Messi. Antes del último partido de la Leagues Cup, disputado en el estadio Nu, se guardó un minuto de silencio y su nombre apareció en las pantallas del estadio. Además, los jugadores lucieron brazaletes negros como muestra de respeto.

Los miles de aficionados reunidos en el estadio tampoco permanecieron indiferentes ante la situación de su capitán. En el minuto 10, levantaron banderas especiales en honor a Leo para mostrarle su apoyo, mientras en la grada se desplegaba una emotiva pancarta con el mensaje «Fuerza Leo». Estos homenajes confirmaron una vez más que la humanidad siempre ocupa el primer lugar en el mundo del fútbol.

Se desconoce la fecha de su regreso a los terrenos de juego

Por el momento, no se sabe cuándo regresará Lionel Messi a la plantilla. El entrenador Guillermo Hoyos señaló que el legendario futbolista dispondrá de todo el tiempo necesario para guardar luto junto a su familia y recuperarse emocionalmente. La directiva del club también afirmó que el factor humano es más importante que los resultados deportivos y concedió plena libertad al delantero.

A pesar de ello, el Inter Miami continúa preparando sus próximos partidos oficiales. El miércoles, el equipo se enfrentará al Club León en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El cuerpo técnico trabaja en la táctica para cubrir la ausencia de su líder sobre el terreno de juego.