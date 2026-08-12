El PSG alcanza un acuerdo con el FC Barcelona por el traspaso de Ferran Torres

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El PSG alcanza un acuerdo con el FC Barcelona por el traspaso de Ferran Torres

El Paris Saint-Germain está cerca de fichar al delantero de la selección española Ferran Torres. Según la información publicada por un medio deportivo, las partes han alcanzado un acuerdo verbal por un traspaso de 55 millones de euros. La operación se considera un paso importante para reforzar el ataque del campeón de Francia. Goal.com informa .

El PSG había ofrecido inicialmente 40 millones de euros por el jugador, pero los catalanes rechazaron la propuesta. Después, el club parisino elevó su oferta a 50 millones de euros garantizados, más otros 5 millones en variables. Esta cantidad coincide plenamente con el importe que el FC Barcelona pagó por el futbolista en 2021.

La implicación personal del entrenador Luis Enrique desempeñó un papel decisivo en la llegada del delantero de 26 años a París. El técnico llamó al jugador para explicarle sus planes tácticos y prometerle muchos minutos mediante un sistema de rotaciones. El respeto y la confianza mutuos entre ambos sentaron las bases para completar con éxito el traspaso.

Colaboración con Luis Enrique y un nuevo desafío

Cuando Luis Enrique dirigía la selección española, siempre confió en Torres y mantuvo su respaldo incluso durante los periodos en los que el jugador recibió críticas. Su estrecha relación personal con el entrenador también fue señalada como uno de los factores que le llevaron a elegir Francia en lugar de continuar en Cataluña.

Durante la temporada 2025/26, Ferran Torres marcó 16 goles en partidos de LaLiga con el FC Barcelona. Además, fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de la selección española en el último Mundial, al marcar incluso en la final.

A pesar de ello, el futbolista de 26 años rechazó las propuestas de la directiva para renovar su contrato. Torres sintió que el club no lo valoraba lo suficiente y decidió continuar su carrera en otro equipo. Su salida obligará al cuerpo técnico a buscar nuevas soluciones.

En el club francés, se espera que Torres ocupe el lugar de Gonçalo Ramos, quien se marchó al AC Milan este verano. La llegada de este experimentado delantero cubrirá el vacío en el ataque del PSG y aportará una mayor competencia en la línea ofensiva.

PSGFerran TorresFC BarcelonaLuis EnriqueTraspaso
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