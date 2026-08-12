El Barcelona inicia negociaciones por el fichaje de Pedro Porro

El Barcelona ha establecido los primeros contactos con los representantes de Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham, para prepararse ante los cambios previstos en su línea defensiva. El gigante catalán se mueve activamente en el mercado de fichajes mientras crece el interés desde Inglaterra por uno de sus principales defensas, Jules Koundé. Así lo informa Goal.com informa .

Posibles cambios en defensa y el interés del Arsenal

Según Metro y el reconocido periodista español Gerard Romero, a través de su proyecto Jijantes, la directiva del Barcelona intenta evitar posibles bajas antes del cierre del mercado de fichajes de verano. En particular, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal , desea incorporar al internacional francés Jules Koundé. Aunque Koundé no ha expresado por ahora su deseo de marcharse, la incertidumbre sobre su futuro obliga al club catalán a buscar alternativas.

Según Gerard Romero, el Barcelona se ha puesto oficialmente en contacto en los últimos días con el entorno y los representantes de Pedro Porro. El internacional español es actualmente uno de los jugadores mejor pagados del Tottenham y recientemente firmó un contrato de larga duración con el club londinense.

Los éxitos de Pedro Porro en el ámbito internacional

A sus 26 años, Pedro Porro ha mostrado un rendimiento constante y fiable en la Premier League durante las últimas temporadas. Llegó al Tottenham cedido desde el Sporting CP en enero de 2023, antes de que el club inglés ejerciera la opción de compra. El futbolista también brilló con la selección española en un torneo internacional disputado en Norteamérica, donde se proclamó campeón del mundo y fue titular en casi todos los partidos de la competición.

Su regularidad en el club londinense y sus éxitos internacionales han despertado el interés de los grandes clubes españoles. Sin embargo, el Barcelona no lo tendrá fácil para cerrar el fichaje, ya que el jugador firmó en julio un nuevo y lucrativo contrato con el Tottenham hasta 2031.

La postura del Tottenham

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, considera a Pedro Porro una de las piezas más importantes de su sistema táctico. El técnico italiano valora su capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque.

Pedro es un jugador muy importante para nuestro equipo. Demuestra constantemente que puede influir en el juego en ambas facetas, declaró De Zerbi después de la renovación del contrato del futbolista. Además de sus cualidades técnicas, también valoro su mentalidad. Cada día busca aprender y mejorar.

Por ahora, el Barcelona se ha limitado a mantener conversaciones preliminares. Los próximos pasos dependerán del futuro de Jules Koundé y de la situación financiera del club.