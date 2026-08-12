La startup india Yulu recauda 93 millones de dólares para ampliar su flota de bicicletas eléctricas

En un contexto de rápido crecimiento de los servicios de entrega exprés en India, la startup de movilidad eléctrica Yulu ha completado una nueva ronda de financiación de 93 millones de dólares. Según TechCrunch, la empresa con sede en Bengaluru ofrece scooters eléctricos a los repartidores mediante suscripciones semanales, sin obligarlos a comprar el vehículo. Esta financiación es importante para responder al fuerte aumento de la demanda en los mercados de reparto y logística. TechCrunch.com lo informa.

Actualmente, la flota de Yulu cuenta con cerca de 50.000 vehículos eléctricos, que recorren aproximadamente 1,6 millones de millas por semana y permiten realizar más de 750.000 entregas al día. Con los nuevos fondos, la empresa planea aumentar su flota hasta 200.000 bicicletas en los próximos dos años y lanzar vehículos eléctricos más rápidos para distintas tareas logísticas.

La ronda de financiación y los próximos planes

La ronda, denominada Series C, incluye 63 millones de dólares en capital, liderados por GEF Capital Partners, y 30 millones de dólares en deuda. En una entrevista, el fundador y director ejecutivo de la startup, Amit Gupta, señaló que unos 5,5 millones de dólares se destinarán a recomprar las participaciones de inversores iniciales cuyos fondos están llegando a su fin. Tras el acuerdo, la valoración de Yulu habría alcanzado aproximadamente 170 millones de dólares.

Bajaj Auto y Magna International, entre los inversores anteriores, no participaron en esta ronda porque renunciaron a sus derechos preferentes, lo que permitió a GEF adquirir la participación que buscaba. Gupta afirmó que esta será la última ronda de financiación mediante acciones antes de la salida a bolsa (IPO) de la empresa. Las futuras ampliaciones de la flota se financiarán principalmente con deuda y leasing. Además, la compañía aspira a lograr un resultado EBITDA positivo durante el ejercicio fiscal actual y alcanzar la rentabilidad antes de intereses e impuestos el próximo año.

Las exigencias del comercio exprés y el nuevo modelo Yulu Express

Fundada en 2017 como un servicio de bicicletas compartidas para pasajeros urbanos, Yulu encontró su principal oportunidad cuando la demanda de entregas de alimentos y productos básicos aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19. Actualmente, cerca del 95 % de los ingresos de la empresa procede del alquiler de bicicletas eléctricas a trabajadores de la economía colaborativa mediante suscripciones semanales. El resto proviene de su servicio de alquiler basado en estaciones en Bengaluru. Finalmente, la startup abandonó su plan de vender bicicletas directamente a los consumidores.

Para impulsar su próxima etapa de crecimiento, Yulu está introduciendo directamente Yulu Express, un scooter eléctrico de tamaño completo y mayor velocidad. El vehículo está diseñado para entregas de comercio electrónico a mayor distancia, mototaxis y servicios de mensajería exprés, incluidos recorridos que la antigua flota más lenta no podía cubrir. Se espera que aproximadamente un tercio de los 200.000 vehículos previstos corresponda a este nuevo modelo.