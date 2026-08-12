Récord Guinness: un chino hizo girar 33 aros boca abajo (video)

La voluntad humana y el trabajo constante en uno mismo pueden conducir a resultados inesperados y sorprendentes. El chino Yan Yanjia, suspendido boca abajo, logró hacer girar los 33 aros al mismo tiempo y batir el récord mundial Guinness.

El sorprendente récord en Guilin

Durante el intento de récord celebrado en la ciudad de Guilin, en la provincia de Guangxi, Yan Yanjia quedó suspendido boca abajo en un equipo especial de juego y deporte. Dos de sus amigos lo ayudaron a pasar los aros por encima de su cabeza y bajarlos hasta la cadera.

De acuerdo con las reglas del Guinness World Records, Yanjia logró mantener equilibrados los 33 aros giratorios durante el tiempo exigido. Así se convirtió en el nuevo poseedor del récord mundial por el mayor número de aros girando mientras estaba boca abajo y superó la marca anterior en 10 aros .

De la obesidad al récord mundial: ocho años de perseverancia

Lo sorprendente es que Yanjia comenzó a practicar estas complejas disciplinas deportivas simplemente con el objetivo de perder peso.

« En 2018, los médicos me diagnosticaron hígado graso debido a la obesidad y me aconsejaron perder peso de inmediato. Entonces compré un aro de 2 kilogramos para entrenar y, en solo un mes, logré reducir mi peso de 80 a 63 kg. Por supuesto, el principal factor para perder peso con éxito fue controlar la alimentación de forma gradual y estricta » declaró en una entrevista con representantes de Guinness World Records.

Próximo objetivo: dominadas y aros

A pesar de haber conseguido el récord mundial, el atleta no piensa conformarse con el resultado alcanzado. Según afirma, aún le esperan objetivos más complejos y ambiciosos.

« Mi próximo objetivo es establecer un récord haciendo girar aros mientras realizo dominadas. Este ejercicio exige varias veces más fuerza y un nivel de estabilidad corporal mucho mayor que el récord realizado suspendido boca abajo » añadió el plusmarquista.

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