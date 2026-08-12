La actividad publicitaria se desploma tras los ataques contra los almacenes de Wildberries

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La actividad publicitaria se desploma tras los ataques contra los almacenes de Wildberries

La actividad publicitaria en Wildberries, el principal marketplace ruso, disminuyó considerablemente tras los incidentes relacionados con ataques de drones contra sus almacenes. Según el diario Kommersant, esta situación está afectando gravemente a la promoción de productos y al mantenimiento del volumen de ventas. Ixbt.com informa .

Según la agencia publicitaria Digital Budget, el gasto destinado a la promoción directa mediante banners cayó un 63 % en julio frente a junio. Los expertos explican esta reducción por las limitaciones de acceso al surtido de la plataforma comercial.

Congelación de los presupuestos publicitarios

Las principales agencias publicitarias señalan que muchas empresas han congelado por completo sus presupuestos de marketing o han reducido significativamente sus inversiones promocionales. Esta tendencia es especialmente visible en los sectores de bienes de consumo masivo (FMCG), farmacia, electrodomésticos y electrónica.

La demanda del inventario click-in interno utilizado para promocionar productos dentro de la plataforma también cayó de forma considerable. Como resultado, el coste por mil impresiones (CPM) se redujo aproximadamente entre un 10 y un 15 %, según la categoría.

Reacción del marketplace y los expertos

Los representantes de Wildberries reconocen que el volumen de promoción publicitaria ha cambiado, pero subrayan que la magnitud señalada en los mensajes difundidos está exagerada. La empresa explica que los vendedores están revisando sus modelos financieros y evaluando el impacto de la situación en sus negocios.

Para apoyar a los vendedores, el marketplace ya ha calculado promo-bonos en dos etapas, que pueden utilizarse para promocionar productos. A pesar de ello, esta plataforma publicitaria sigue siendo uno de los principales canales del mercado: se espera que el volumen del retail media en Rusia alcance 580 mil millones de rublos en 2025.

WildberriesPublicidadE-CommerceAtaques De DronesMarketplace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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