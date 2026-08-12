El papel de Cannavaro, el «bajón» y el nuevo legionario: Dostonbek Hamdamov habló sin tapujos

Tras golear por 3-0 al club jordano Al Hussein en la ronda de clasificación de la élite de la Liga de Campeones asiática el Pakhtakor logró el pase a la fase de grupos de la ACL Élite. En la rueda de prensa posterior a esta brillante e importante victoria, el entrenador de los «leones», Emiliano Caras, y el mejor jugador del partido, Dostonbek Hamdamov, autor de un doblete, respondieron ampliamente a las preguntas de los periodistas.

Emiliano Caras: «En la Superliga, los rivales juegan contra nosotros al 200 %»

El técnico del club de Taskent destacó que estaba plenamente satisfecho con el rendimiento del equipo y habló de los resultados en la Superliga y del estado anímico de los futbolistas:

«Las sensaciones son muy positivas. Hoy controlamos por completo el partido. Por supuesto, queríamos marcar más goles, pero lo más importante es que no encajamos y creamos suficientes ocasiones peligrosas. Todo el equipo mostró un gran nivel sobre el campo. Quiero agradecer especialmente a nuestros aficionados»—declaró el entrenador.

Ante la pregunta de los periodistas sobre por qué el Pakhtakor no logra mostrar un juego tan brillante en el campeonato nacional, Caras respondió:

«También pensamos mucho en este asunto y trabajamos constantemente en el estado anímico de los chicos. Cuando los jugadores saltan al campo, tienen que disfrutar del juego. Hemos perdido muchos puntos durante la temporada. Espero que esta amplia victoria dé aún más confianza al equipo. Cada futbolista debe mostrar su máximo nivel. Ahora nos centraremos en los próximos partidos. No hay que olvidar que cada rival de la Superliga se enfrenta al Pakhtakor con un 200 % de esfuerzo y motivación. Nuestro objetivo es único: ganar cada partido».

Dostonbek Hamdamov: el «bajón» de su carrera, la confianza de Cannavaro y el nuevo legionario

Dostonbek Hamdamov, autor de un doblete y elegido mejor jugador del partido, respondió con franqueza a las preguntas críticas sobre su trayectoria con la selección y su estado de forma:

—Antes de regresar a la selección, parecía que su carrera atravesaba un bajón. Desde las eliminatorias mundialistas está ofreciendo un gran rendimiento. ¿Qué importancia tuvo el trabajo de Fabio Cannavaroen este proceso?

—No estoy del todo de acuerdo con la idea de que mi carrera haya sufrido un bajón. En los entrenamientos siempre doy el máximo para ayudar a mi equipo. En cierta medida, quizá mi estilo de juego no encajaba con las tácticas de mis anteriores entrenadores. Cannavaro confió en mí y me convocó a la selección. Intenté responder a esa confianza. Incluso si atravesé cierto bajón en las últimas temporadas, al final fue una experiencia útil para mí.

—¿Cómo valora el estado de forma actual del nuevo delantero Ayman Hussayn?

—El propio Ayman reconoció abiertamente que todavía no está en su mejor forma. Hoy jugó 75 minutos y ofreció un rendimiento útil. Actualmente tenemos dos delanteros fuertes en la plantilla. Espero que Ayman recupere su forma partido a partido. Hasta ahora se había entrenado de manera individual, pero la diferencia entre el entrenamiento en solitario y la competición oficial es enorme.

—El Pakhtakor aún no había derrotado por 3-0 a ningún rival esta temporada. ¿Era tan débil el adversario?

—No sería correcto hablar negativamente del rival. El hecho de que Al Hussein todavía no hubiera comenzado su campeonato y de que nueve jugadores nuevos se incorporaran a la plantilla jugó en su contra. Pero lo más importante es que hoy nuestros chicos simplemente «volaron» sobre el campo.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.