La NASA invita a India a crear una base lunar

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La NASA invita a India a crear una base lunar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) invitó oficialmente a la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) a unirse al programa de construcción de una base lunar. El proyecto contempla establecer un puesto permanente de investigación científica y residencia cerca del polo sur de la Luna, algo de gran importancia para preparar futuras expediciones al espacio profundo. Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, la propuesta se debatió durante la reunión ordinaria del Grupo de Trabajo Conjunto sobre el Espacio Civil entre Estados Unidos y la India (CSJWG), celebrada en la sede de ISRO. En el marco de esta prometedora iniciativa, las partes planean realizar misiones de vuelos espaciales automatizadas y tripuladas.

Una nueva etapa de la cooperación y los Artemis Accords

Según una declaración conjunta, la nueva infraestructura no solo ampliará el alcance de los descubrimientos científicos, sino que también creará las condiciones necesarias para la actividad prolongada de los astronautas. Las delegaciones también acordaron continuar el intercambio abierto de datos científicos en el marco de los acuerdos internacionales Artemis Accords.

La asociación espacial entre ambos países se intensificó aún más tras el exitoso proyecto del satélite NISAR, llevado a cabo el año pasado. Las negociaciones actuales se desarrollan en el marco de la iniciativa TRUST, puesta en marcha en febrero de 2025. Esta plataforma estratégica busca reforzar la cooperación bilateral en áreas clave como la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía y la exploración espacial.

Al concluir la reunión, las partes confirmaron su compromiso con las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS). Esto garantizará que todas las futuras actividades espaciales se realicen en plena conformidad con las normas del derecho internacional y sobre la base de los principios de seguridad y sostenibilidad a largo plazo.

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Abror Shuhratov
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