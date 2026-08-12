Bomba del mercado en la Premier League: Maresca quiere llevarse al líder del Chelsea al Manchester City

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Bomba del mercado en la Premier League: Maresca quiere llevarse al líder del Chelsea al Manchester City

Las negociaciones por un nuevo fichaje importante y mediático en la Premier League inglesa están a punto de comenzar. «Manchester City», cuyo entrenador Enzo Maresca estudia seriamente la posibilidad de fichar al centrocampista del Chelsea e internacional argentino Enzo Fernández.

Fabrizio Romano: el Manchester City ya ha iniciado los contactos

Según informó el reconocido y fiable periodista Fabrizio Romano, los dirigentes del Manchester City se han puesto en contacto con los agentes del mediapunta argentino de 25 años.

La directiva y el cuerpo técnico de los Citizens esperan alcanzar un acuerdo preliminar sobre el contrato del jugador para reducir el precio del traspaso en las negociaciones oficiales con el Chelsea. Enzo Maresca valora especialmente las cualidades de Enzo Fernández en el centro del campo.

La postura del Chelsea: 120 millones de libras o se queda en el equipo

Sin embargo, la directiva de Stamford Bridge no quiere dejar salir fácilmente y a bajo precio a uno de sus referentes. El Chelsea ha fijado el precio del traspaso de su centrocampista argentino en 120 millones de libras esterlinas .

Los dirigentes del club londinense han señalado que no negociarán por debajo de esa cantidad y que también consideran prioritaria la opción de mantener al futbolista en la plantilla.

Una temporada productiva y un traspaso histórico

Enzo Fernández ofreció un rendimiento regular con los Blues la pasada temporada. Disputó 36 partidos de la Premier League y logró marcar 10 goles .

Recordemos que el Chelsea fichó al futbolista argentino a comienzos de 2023 procedente del Benfica portugués por la cifra récord de 121 millones de euros (106,8 millones de libras). Su actual contrato de larga duración con el club londinense otorga al Chelsea una ventaja considerable en las negociaciones.

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Shuhrat Razzakov
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