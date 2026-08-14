Una prueba de ADN destapa un secreto de 38 años: dos bebés fueron intercambiados

En Dakota del Norte, una prueba de ADN reveló un secreto de 38 años que cambió por completo la vida de dos hombres. Al nacer en 1988, fueron confundidos y entregados a familias equivocadas. Ahora sus familias han demandado al hospital por permitir el intercambio de los bebés.

El hecho ocurrió el 26 de enero de 1988 en el hospital Unity Medical Center de Grafton. Según la demanda, ese día solo nacieron dos bebés en el hospital. Sin embargo, por alguna razón, ambos regresaron a casa con los padres equivocados.

Una simple prueba de ADN recibida como regalo reveló la verdad

Kyle Baylin nunca había planeado encontrar a su familia biológica. Eligió por casualidad una prueba de ADN casera para un intercambio de regalos de Navidad.

Los resultados lo condujeron hasta su tía biológica a través de una plataforma genealógica. Después, su sobrino Jeremy Morrison también se realizó una prueba de ADN. El resultado demostró de forma clara e irrefutable que los dos hombres pertenecían a la misma familia.

«En ese momento, mi mundo se puso completamente patas arriba. Nunca habríamos imaginado que se trataba de un intercambio real al nacer», dijo Baylin.

Morrison, por su parte, sintió que algo no estaba bien en cuanto vio una foto del hermano de Baylin. Su aspecto era muy parecido al suyo.

Además, Baylin todavía conserva la pulsera del hospital que lo identificaba erróneamente como Kyle Baylin.

El hospital no conservó los documentos antiguos

Los resultados del ADN cambiaron por completo, hace dos años, la idea que las familias tenían sobre sus vidas. Desde entonces han surgido muchas preguntas dolorosas, encuentros emotivos y pensamientos sobre qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes.

Evelyn Newton, quien crió a Kyle como si fuera su propio hijo, dice que todavía lo considera su hijo. Sin embargo, afirma sentir que perdió la vida que debería haber compartido con su hijo biológico.

«No se pueden recuperar 35 años ni reemplazarlos. Los primeros pasos, aprender a conducir, casarse… ¿cómo se puede compensar todo eso?», dijo.

El hospital no niega que los bebés fueran intercambiados. Sin embargo, la administración afirmó que no se han encontrado pruebas que demuestren que el hospital o sus empleados causaron directamente este error que cambió sus vidas.

Según un comunicado del hospital, han pasado casi 40 años y no se conservaron los documentos médicos y del personal que podrían esclarecer el caso. Ningún miembro del equipo médico que atendía a los bebés en aquella época trabaja actualmente en el hospital.

«Una prueba de ADN no puede borrar 38 años de recuerdos»

Morrison, por su parte, no ha cambiado su relación con la familia que lo crió. Todavía considera a Elizabeth O'Tul y Terry Morrison sus padres.

Dice que su infancia quizá no fue perfecta, pero recibió cariño, practicó deporte y obtuvo buenos resultados en la escuela.

«Fui querido. Practiqué deporte. Me fue bien en la escuela. Una prueba de ADN no puede quitarme 38 años de recuerdos», dijo Morrison.

Actualmente vive en Colorado City y trabaja como inspector de soldadura para una empresa de energía eólica. Si los bebés no hubieran sido intercambiados al nacer, probablemente habría trabajado con su padre y su hermano biológicos en una granja de cereales de Dakota del Norte.

Los encuentros con las familias biológicas estuvieron cargados de emoción

Baylin y Morrison ya se han reunido con sus padres biológicos. Cuentan que los encuentros fueron cálidos, aunque la situación resultó naturalmente un poco incómoda.

Los dos hombres todavía no se han reunido en persona, pero hablan por teléfono. Ahora ambas familias intentan adaptarse a estas nuevas relaciones.

Baylin señala que cada persona debe incorporar a su vida a gente que antes no conocía, y que no es un proceso socialmente sencillo.

Ya se han descubierto casos similares

Las confusiones de bebés al nacer son poco frecuentes. Sin embargo, la popularidad de las pruebas de ADN caseras está aumentando la posibilidad de descubrir estos casos años después.

En 2024, dos mujeres en Noruega descubrieron que habían sido intercambiadas al nacer y demandaron al Gobierno por violación de sus derechos humanos. En 2020, dos hombres nacidos en 1942 que creían haber sido intercambiados demandaron a una diócesis católica romana en Estados Unidos.

Un análisis de ADN realizado en Pensilvania en 2018 demostró que dos niñas probablemente habían sido intercambiadas unos 75 años antes. En 2016, el Gobierno canadiense también inició una investigación después de que surgieran pruebas de que dos bebés habían sido intercambiados en 1975 en una comunidad indígena del norte de Manitoba.

Las tecnologías modernas están evitando estos errores

Según Jonathan Marron, oncólogo pediátrico que enseña en el Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de Harvard, hoy en día estos errores prácticamente no deberían ocurrir.

Los sistemas electrónicos de historiales médicos pueden tener algunas deficiencias, pero son una herramienta de protección clave para identificar correctamente a los bebés y prevenir errores similares.

El abogado Tim O'Keefe declaró que intentó durante un año alcanzar un acuerdo económico con el hospital, pero que se presentó una demanda después de que las negociaciones fracasaran. La querella solicita una indemnización por el daño emocional causado por negligencia y error médico.

Morrison sabe hoy la verdad, pero entiende que los 38 años perdidos no pueden recuperarse.