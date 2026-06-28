Mundial 2026: La IA da un pronóstico inesperado para Uzbekistán

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Mundial 2026: La IA da un pronóstico inesperado para Uzbekistán

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa más decisiva y emocionante. Antes del partido a vida o muerte de nuestra selección contra la RD Congo, el famoso superordenador de Opta ha publicado sus análisis.

La inteligencia artificial ha modelado exactamente 25 000 simulaciones del partido para calcular los resultados potenciales. ¿Qué tan severo ha sido el veredicto frío de la computadora para nuestros representantes?

¿Qué dicen los números? ¿Quién es el favorito?

Según los análisis digitales, la IA ha inclinado esta vez la ventaja totalmente hacia los representantes africanos. Los cálculos de Opta son los siguientes:

  • Probabilidad de victoria de la RD Congo: 48,9 %

  • Probabilidad de victoria de Uzbekistán: 26,8 %

  • Probabilidad de empate: 24,3 %

Como pueden ver, la computadora ha valorado las posibilidades del rival casi al doble que las de nuestros jugadores. Sin embargo, ¡esto es solo matemática pura y predicciones, el fútbol real se juega en el césped!

Situación del grupo: ¡No hay vuelta atrás!

Para nuestros representantes, incluso un empate no es un resultado satisfactorio. La situación tras dos jornadas nos obliga a jugar únicamente por la victoria:

Estado actual: La selección de la RD Congo ocupa el 3er lugar del grupo con un punto. Nuestra selección, la de Uzbekistán, ocupa el 4to puesto sin puntos tras dos partidos. ¡Para mantener la esperanza de pasar a la siguiente fase, debemos dar una batalla real en el campo!

¿Cuándo comienza el encuentro?

Este enfrentamiento ardiente y crucial comenzará a las 04:30 hora de Tashkent. ¿Podrá nuestra selección romper este frío pronóstico de la IA y regalar una victoria histórica a la afición?

¿Cuál cree que será el marcador final? ¡Deje sus predicciones en los comentarios y comparta el artículo con sus allegados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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