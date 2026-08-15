Thriller de 6 goles: ¡el Milan derrota al Manchester United!

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Thriller de 6 goles: ¡el Milan derrota al Manchester United!

El amistoso entre dos grandes clubes europeos que se preparan para la nueva temporada — el italiano Milan y el inglés «Manchester United» — se convirtió en un auténtico festival de goles.

Tras un partido intenso y muy disputado, los rossoneri lograron una remontada y vencieron por 4-2.

Un gol en el minuto 2 y un duelo equilibrado

El encuentro comenzó de forma inesperada con un gol tempranero de los Red Devils:

  • Gol tempranero: En el minuto 2, el defensa del «Manchester United» Harry Maguire marcó ante la portería rival y abrió el marcador;

  • La igualada: En el minuto 37, poco antes del descanso, el delantero del Milan Samuel Chukwueze restableció el empate y ambos equipos se marcharon al descanso con 1-1 en el marcador.

El giro de la segunda parte: dos goles en tres minutos

La segunda mitad transcurrió con ataques todavía más intensos:

  • La respuesta de Dorgu: En el minuto 51, Patrick Dorgu volvió a poner por delante al conjunto de Mánchester (1-2);

  • La reacción del Milan: Siete minutos después, en el 58, el centrocampista Alfie Sisse volvió a igualar el marcador;

  • Los goles de la victoria: En el minuto 68, el delantero Gonçalo Ramos adelantó por primera vez a los italianos y, solo tres minutos después, en el 71, Ruben Loftus-Cheek marcó el cuarto gol de su equipo y selló el resultado final.

Detalles del partido amistoso:

  • Milan (Italia) — «Manchester United» (Inglaterra) — 4-2

  • Goles: Chukwueze (37), Sisse (58), Ramos (68), Loftus-Cheek (71) — Maguire (2), Dorgu (51).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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