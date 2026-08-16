Las impresiones de Xabi Alonso tras su primer partido como entrenador del Chelsea

Xabi Alonso dirigió su primer partido oficial como entrenador del Chelsea en Stamford Bridge, Londres, y reconoció que el encuentro fue muy emotivo para él. Según informó GOAL.com, el equipo dirigido por el técnico español logró una convincente victoria por 3-1 ante la Real Sociedad en el último partido de pretemporada, transmitiendo sensaciones positivas a los aficionados antes de la nueva temporada. Sobre ello, Goal.com informa .

Después del mercado de fichajes de verano, el exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid recibió una cálida bienvenida de las gradas en su primer partido en el oeste de Londres. Alonso valoró mucho el ambiente creado por los aficionados durante el encuentro y no ocultó su satisfacción por el apoyo mostrado al equipo y al nuevo cuerpo técnico.

El nuevo entrenador y los debutantes brillan

Antes del encuentro, toda la atención estaba centrada en Morgan Rogers , fichado del Aston Villa por 117 millones de libras esterlinas, una cifra récord en el fútbol británico. El joven delantero no tardó en demostrar su calidad y abrió el marcador en el minuto 11 de su debut con un remate a corta distancia. Aunque Jon Aramburu restableció el empate para la Real Sociedad antes del descanso, el Chelsea mostró todo su dominio en la segunda mitad.

João Pedro desempeñó un papel decisivo en la victoria del equipo. Tras un centro del capitán Reece James, marcó de cabeza para devolverle la ventaja al Chelsea y poco después aprovechó una segunda ocasión para ampliar la diferencia a dos goles. Este resultado permitió al cuerpo técnico quedar plenamente satisfecho con el estado de forma de los nuevos fichajes y de los líderes que regresaron al equipo.

Cambios tácticos y final de la pretemporada

Alonso tampoco renunció en este partido a su sistema táctico preferido, el 3-4-3. Cabe recordar que el técnico español utilizó esta misma formación durante sus históricos éxitos en Leverkusen. Esto demuestra que está abandonando por completo su anterior 4-2-3-1 para implantar un nuevo estilo de juego.

En sus declaraciones posteriores al partido, Xabi Alonso destacó que el proceso de cohesión de la plantilla avanza bien, aunque la condición física de algunos futbolistas sea diferente. Además, el encuentro fue una buena oportunidad para integrar en el equipo a jugadores importantes como Reece James y Maxence Lacroix, que regresaron tras participar en el Mundial. Según el técnico, esta última prueba aportará al equipo la energía necesaria antes del inicio de la temporada.