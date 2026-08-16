Se prueba el chaleco especial AstroRad contra la radiación

Para los vuelos espaciales tripulados de larga duración más allá de la magnetosfera terrestre, la radiación ionizante constituye uno de los principales riesgos. En particular, los eventos solares de protones pueden aumentar de forma repentina e impredecible la dosis de radiación recibida por los astronautas. ixbt.com Según ixbt.com, un grupo internacional de científicos evaluó por primera vez la eficacia de un dispositivo portátil de protección contra la radiación diseñado para vuelos espaciales de larga distancia: el chaleco AstroRad. Así lo informa Ixbt.com.

Desarrollado por las empresas StemRad y Lockheed Martin, este chaleco está diseñado para proteger los órganos humanos más sensibles a la radiación, en lugar de recubrir todo el casco de la nave espacial con materiales pesados. Su estructura está compuesta principalmente de polietileno de alta densidad con hidrógeno. Para garantizar la flexibilidad del material, los especialistas lo dividieron en segmentos hexagonales de distintos tamaños. La versión probada pesaba aproximadamente 26 kilogramos.

Pruebas espaciales y modelado matemático

Este dispositivo de protección se probó durante la misión no tripuladarealizada en 2022. En la cabina de la nave Orion se colocaron dos «fantasmas» antropomórficos, Helga y Zohar, que imitaban tejidos humanos. Uno llevaba el chaleco AstroRad y el otro quedó sin protección. Como durante el vuelo no se produjo un evento solar intenso, los científicos se basaron en los datos obtenidos cuando la nave atravesó los cinturones de radiación de Van Allen para crear un modelo específico de radiación mediante el método de Monte Carlo.

Según los cálculos, en el escenario de una fuerte tormenta solar ocurrida en agosto de 1972, AstroRad logró reducir hasta un 60 % la dosis efectiva de radiación (de 222,3 mZv a 87,5 mZv). Sin embargo, durante un evento solar de octubre de 1989, con un espectro energético más intenso, el nivel de protección fue del 38,5 %, ya que las partículas de alta energía penetran más profundamente en el material. Aun así, el chaleco ayudó a mantener la exposición por debajo de los límites de seguridad establecidos por la NASA.

Ventajas prácticas y perspectivas

El efecto del chaleco se manifestó claramente en determinados órganos del cuerpo humano. En el escenario de 1972, la dosis de radiación se redujo un 75 % en el tórax, un 66 % en el estómago, un 65 % en el colon y un 61 % en los pulmones. En cambio, el cerebro prácticamente no se benefició de esta protección: la reducción fue de apenas un 3 %. Esto coincide plenamente con el concepto del chaleco, que se centra en los órganos vitales más vulnerables a la radiación.

AstroRad no está diseñado para proteger contra los rayos cósmicos galácticos permanentes y se considera únicamente una medida de emergencia para las horas de mayor peligro durante una tormenta solar. A diferencia de los refugios especiales contra la radiación instalados en las naves espaciales, este chaleco permite a los astronautas desplazarse por las zonas operativas de la nave y continuar con sus tareas. Actualmente, los ingenieros han conseguido reducir la masa del chaleco a 16 kilogramos y trabajan para aligerarlo aún más.