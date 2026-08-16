Presentado el televisor TCL C10M True Wallpaper

TCL ha presentado su nuevo producto insignia. Según ixbt.com, el nuevo televisor TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED combina un diseño ultrafino con tecnologías de imagen avanzadas. Se espera que este dispositivo sea una novedad importante no solo para los aficionados al cine en casa, sino también para quienes prestan atención a la estética de sus interiores. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es el grosor de su carcasa, que es de apenas 3,99 centímetros. La parte trasera del dispositivo es completamente plana, por lo que, una vez instalado, queda casi pegado a la pared y recuerda a un gran panel artístico.

Calidad de imagen y tecnologías modernas

El televisor incorpora soluciones de vanguardia para llevar la calidad de imagen a un nuevo nivel. En concreto, está equipado con puntos cuánticos ultrafinos basados en la tecnología SQD. Según el fabricante, la pantalla puede cubrir el 100 % del espacio de color BT.2020.

El sistema de iluminación de la pantalla merece una atención especial. La retroiluminación está dividida en 2304 zonas controladas de forma independiente. Esto mejora notablemente la precisión de las áreas claras y oscuras, además de reducir los halos no deseados y las manchas de luz alrededor de los objetos brillantes.

Características técnicas y precios

El dispositivo cuenta con una moderna pantalla 4K de alta frecuencia de actualización. Para enriquecer aún más la imagen, TCL ha integrado un chip especializado de inteligencia artificial que ajusta el brillo y los colores en tiempo real según la iluminación ambiental.

El sistema de sonido también ha sido diseñado con gran cuidado e incorpora un sistema de audio Hi-Fi multicanal compatible con la tecnología Dolby Atmos. En cuanto al apartado técnico, el dispositivo cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

El nuevo televisor llega al mercado en varios tamaños. Según ixbt.com, el precio inicial de la versión de 65 pulgadas es de 13 000 yuanes. El modelo intermedio de 75 pulgadas cuesta 16 000 yuanes, mientras que la versión más grande, de 85 pulgadas, tiene un precio de 20 000 yuanes, cerca de 3 000 dólares estadounidenses.