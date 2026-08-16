Presentado el televisor TCL C10M True Wallpaper

·0·Tecnología
Presentado el televisor TCL C10M True Wallpaper

TCL ha presentado su nuevo producto insignia. Según ixbt.com, el nuevo televisor TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED combina un diseño ultrafino con tecnologías de imagen avanzadas. Se espera que este dispositivo sea una novedad importante no solo para los aficionados al cine en casa, sino también para quienes prestan atención a la estética de sus interiores. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es el grosor de su carcasa, que es de apenas 3,99 centímetros. La parte trasera del dispositivo es completamente plana, por lo que, una vez instalado, queda casi pegado a la pared y recuerda a un gran panel artístico.

Calidad de imagen y tecnologías modernas

El televisor incorpora soluciones de vanguardia para llevar la calidad de imagen a un nuevo nivel. En concreto, está equipado con puntos cuánticos ultrafinos basados en la tecnología SQD. Según el fabricante, la pantalla puede cubrir el 100 % del espacio de color BT.2020.

El sistema de iluminación de la pantalla merece una atención especial. La retroiluminación está dividida en 2304 zonas controladas de forma independiente. Esto mejora notablemente la precisión de las áreas claras y oscuras, además de reducir los halos no deseados y las manchas de luz alrededor de los objetos brillantes.

Características técnicas y precios

El dispositivo cuenta con una moderna pantalla 4K de alta frecuencia de actualización. Para enriquecer aún más la imagen, TCL ha integrado un chip especializado de inteligencia artificial que ajusta el brillo y los colores en tiempo real según la iluminación ambiental.

El sistema de sonido también ha sido diseñado con gran cuidado e incorpora un sistema de audio Hi-Fi multicanal compatible con la tecnología Dolby Atmos. En cuanto al apartado técnico, el dispositivo cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

El nuevo televisor llega al mercado en varios tamaños. Según ixbt.com, el precio inicial de la versión de 65 pulgadas es de 13 000 yuanes. El modelo intermedio de 75 pulgadas cuesta 16 000 yuanes, mientras que la versión más grande, de 85 pulgadas, tiene un precio de 20 000 yuanes, cerca de 3 000 dólares estadounidenses.

TCLTelevisorMini LEDTecnologíaGadget
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Asus, satisfecho con la demanda inicial de los portátiles Nvidia RTX SparkAsus, satisfecho con la demanda inicial de los portátiles Nvidia RTX SparkAyer, 20:55El procesador Tensor G6 de los smartphones Google Pixel 11 no es de 2 nm como se esperabaEl procesador Tensor G6 de los smartphones Google Pixel 11 no es de 2 nm como se esperabaAyer, 18:26El mercado de smartphones baratos se contrae con fuerza en Estados UnidosEl mercado de smartphones baratos se contrae con fuerza en Estados UnidosAyer, 16:29Comienzan las pruebas para capturar la nave espacial Starship con la torre MechazillaComienzan las pruebas para capturar la nave espacial Starship con la torre MechazillaAyer, 15:22Las ventas del primer iPhone plegable podrían comenzar en un solo mercadoLas ventas del primer iPhone plegable podrían comenzar en un solo mercadoAyer, 14:54Apple advierte a los usuarios de iPhone y Mac sobre peligrosos ciberataquesApple advierte a los usuarios de iPhone y Mac sobre peligrosos ciberataquesAyer, 14:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños